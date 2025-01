Ponovno odgođen izlazak Assassin's Creed Shadowsa

Vjerovali ili ne, izlazak nesretnog Assassin's Creed Shadowsa još jednom je pomaknut – ovoga puta s 14. veljače na 20. ožujka, odnosno praktički na sam kraj (31. ožujka) Ubisoftove financijske godine.

Kao razlog odgode iz Ubisofta ponovno ističu želju developera da još malo „popeglaju” gameplay sukladno povratnim informacijama testera, a kako bi igračima pružili ugodnije igraće iskustvo. Ipak, s obzirom na to da je obitelj Guillemot trenutačno navodno u pregovorima s Tencentom vezano za preuzimanje kompanije, nagađa se da je do odgode zapravo došlo kako potencijalno slaba prodaja igre ne bi narušila vrijednost Ubisoftovih dionica.

Tim više što bi se, u slučaju prethodno planiranog datuma izlaska, na komercijalni uspjeh igre zasigurno negativno odrazio i praktički istovremen izlazak Kingdom Come: Deliverancea II, Avoweda, Civilizationa 7 i Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaiija.