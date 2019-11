Poslušajte što narator ima za reći oko izlaska The Stanley Parable: Ultra Deluxe

Jedna od poznatijih i neobičnijih indie igara dobiva novu verziju koja je najavljena prošle godine, no zato što je došlo do nekih poteškoća, glavni glas igre ima potrebu objasniti što se dogodilo

Sredinom listopada 2013. godine izašao je The Stanley Parable, igra za koju kratak opis na Steamu glasi ovako: "Radi se o istraživačkoj igri s pogledom iz prvog lica. Igrat ćete kao Stanley i nećete igrati kao Stanley. Pratit ćete priču, nećete pratiti priču. Imat ćete izbora, nećete moći birati. Igra će završiti, igra neće nikad završiti." Na temelju istoimenog moda koji je izašao dvije godine prije toga su dvojac Davey Wreden i William Pugh napravili konkretnu igru tako da su je proširili, uljepšali i dali glumcu Kevanu Brightingu da odradi posao kao narator.

The Stanley Parable je bio prilično velik hit među indie igrama, oduševio brojne kritičare i igrače, a tvorci su dugo nakon izlaska primali zahtjeve od strane zajednice da ubace nove završetke i sadržaje. To im nije bilo u planu i prešli su na izradu novih projekata među kojima je bio i odlični The Beginner's Guide. Ipak, prošle godine za vrijeme dodjele nagrada The Game Awards su zaključili da su lagali kad su rekli kako smatraju da je igra savršena u svom originalnom obliku i najavili su The Stanley Parable: Ultra Deluxe.

Nova verzija uz sve sadržaje iz originala donosi nove avanture Stanleyja i mnogima dragog naratora, ali iako je ona bila planirana za 2019. godinu, tim ima nove vijesti vezane uz datum izlaska. U tipičnom stilu humora, zanimljivosti i apsurdnosti ove igre, igrači imaju priliku čuti točno što se dogodilo od strane samog naratora, pa ako ste upoznati s osnovnom igrom i čak ako niste, preporučujemo vam da pogledate video ispod teksta.

Ako niste zainteresirani za gledanje, The Stanley Parable: Ultra Deluxe neće izaći ove godine, već je datum izlaska pomaknut na neodređeni mjesec u 2020. godini. Original je bio dostupan samo na računalima, ali će nova verzija stići još i na PlayStation 4, Xbox One i Switch po zasad nepoznatoj cijeni. Verziju iz 2013. godine možete trenutno naći na Steamu za 4,79 eura u sklopu rasprodaje i možete je prije kupovine i isprobati jer ima demo, dok za sve ostale informacije i potencijalnu glavobolju radi žute boje posjetite službene stranice.