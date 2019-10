Postal 4: No Regerts iznenada najavljen ulaskom u early access

Godinama o serijalu Postal nismo čuli ni riječi da bi nas ekipa Running With Scissorsa ostavila u čudu nenadanom objavom četvrtog poglavlja koje nosi podnaslov No Regerts

Kontraverzni serijal Postal je gledajući realno sastavljen od loših igara, ali je zbog sporne tematike stekao veliki krug obožavatelja. Idejni začetnici čitave priče, razvojni tim Running With Scissors potpisuje prva dva poglavlja, dok je treće uradak ekipe Trashmastersa u izdanju izdavačke kuće Akkela. Potonje slobodno možemo zaboraviti jer osim što ga je pokopala struka, igrači su prema njemu izrazili uglavnom negativna mišljenja, no dok je sličan tretman u medijima dobio i Postal 2, čak dapače, nerijetko su ga proglašavali najgorom igrom svih vremena, ekipa ga doslovce uzdiže u nebesa što je vidljivo i u komentarima na Steamu. Premda o Postalu od 2011. kada je objavljen posljednji treći nastavak nismo čuli doslovno ništa i fanovi su polako gubili nadu da će ikad ugledati nove avanture Postal Dudea, jučerašnja objava Running With Scissorsa im je sasvim sigurno navukla smiješak na lice.

Naime, ne samo da su originalni developeri najavili Postal 4: No Regerts (nije tipfeler), već je isti istovremeno uletio u program early accessa na Steamu što nestrpljivima daje priliku da ga odmah zaigraju u razvojnoj inačici. Autori kažu kako je riječ o nastavku "najgore igre ikad", Postala 2, dok treći dio potpuno ignoriraju i tvrde da se nikada nije ni pojavio, a radnjom je smešten sedam godina nakon događaja u kojima smo razorili nekada ponosni gradić Paradise i vrijeme je da krenemo u nove avanture koje se odvijaju u Edensinu. Stanovnici spomenutog ni ne slute kakva ih katastrofa očekuje, a u svom pohodu će naš Dude razotkriti njihove najmračnije tajne i ako je suditi po prethodnicima, dotaknuti škakljive svakodnevne teme o kojima se uglavnom šuti.

Glavnom junaku glas posuđuje Jon St. John, veteran industrije igara i legendarni "glas" Duke Nukema, a kako stoji u priopćenju, očekuje nas potpuno otvoreni svijet kojeg možemo istraživati po volji, pa ako nas put nanese i imamo vremena, opcija je pozabaviti se pričom i sporednim zadacima, ili jednostavno tumarati dok ne naletimo na kakvu zanimljivost. Autori kažu da su dodali i pacifistički stil igranja za što su dodani novi alati koji nisu smrtonosni, no rijetki će se odlučiti za tu opciju što ima logike obzirom da nas čeka uvijek vjerna lopata, spremnik s benzinom i mačeta koju možemo koristiti i kao bumerang. Od novih oružja spominje se golub-mina koji će kao i mačka-prigušivač zasigurno izazvati bijes udruga za zaštitu životinja, dok će nam Spurt’n’Squirt omogućiti kreativnost različitim tipovima tekućeg streljiva. Naime, vodu ćemo koristiti za gašenje požara, benzin za rasplamsavanje istih, dok će meta ovog oružja napunjenog urinom biti stanovnici Edensina.

Koliko će Postal 4: No Regerts provesti u early accessu nije poznato, obzirom da autori navode kako ne žele žuriti i da rade na stalnim poboljšanjima uz uvođenje novih nezamislivih ideja, no ukoliko ste nestrpljivi i jedan ste od fanova Postala 2, nemate što čekati – pripremite petnaestak eura i kliknite ovdje.