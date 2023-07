Premijerna sezona Diabla IV, Season of the Malignant, starta 20. srpnja

Blizzard je jučer otkrio detalje o prvoj sezoni Diabla IV koja će prema sadašnjem planu biti pokrenuta 20. srpnja. Pod imenom Season of the Malignant, tema ove sezone su nova "zloćudna" čudovišta koja se pojavljuju diljem Sanctuaryja i napadaju sve koji im se pojave na vidiku. Uz novu seriju zadataka u kojoj ćemo uz pomoć svećenika Cormoda naučiti kako se boriti protiv novih Lilithinih podanika, njihovi sastavni dijelovi, konkretno srca, će biti osnova za nove moći koje ćemo moći pretvoriti u korisne dodatka našoj opremi i kroz sezonu nadograđivati.

U prvoj sezoni će biti predstavljena 32 zloćudna srca razvrstana u četiri kategorije koja daju unikatne bonuse, a prema obećanju, u narednim tjednima ćemo više doznati o detaljima o novim mehanikama i načinima na koje će utjecati na performanse naših heroja. Dakako, poznavatelji ovog serijala znaju da, kao i u prethodnim nastavcima, za sudjelovanje u novoj sezoni valja kreirati nove likovi koji kreću praktički od nule, iako valja spomenuti da postoji opcija preskakanja kampanje za sve koji su je do sada završili barem s jednim likom.

Uz to, konji kao sredstvo brzog putovanja su dostupni od samog starta, dok su svi Lilithini oltari i područja koja smo otkrili, zajedno s bonusima koje donose, također aktivni za sve sezonske likove. Na koncu sezone, svi novokreirani heroji prelaze u posebni "vječni" svijet zajedno sa svim predmetima, te im neće biti dostupni sadržaji naredne sezone.

Sezone su podijeljene na poglavlja uz posebne zadatke čijim ispunjavanjem naši junaci stječu nove legendarne moći, titule i razne kozmetičke nagrade, uključujući posebni Scroll of Amnesia koji će omogućiti besplatno resetiranje svih uloženih iskustvenih bodova, uključujući one u zasebnom Paragon razvojnom stablu, kao i Favor, posebnu monetu koju je mogući zaraditi i regularnim igranjem, a namjena joj je penjanje po ljestvici vezanoj uz ovu sezonu.

Prema dostupnim informacijama, nije poznato koliko će sezona trajati, no kako kažu developeri, svrha sezona je predstavljati nove mehanike u određenim vremenskim okvirima kako bi igrači uvijek imali nešto novo i zanimljivo za raditi, kako u svijetu Diabla IV, tako i u svim igrama koje koriste ovakve modele. U naredna dva tjedna očekuju nas dodatne informacije o Season of the Malignant, kao i poboljšanjima postojećih mehanika koje su se u ovom kratkom razdoblju koliko je Diablo IV na sceni, pokazale nezadovoljavajuće.