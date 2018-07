Psihodelična metroidvania Guacamelee! 2 dobila datum izlaska

Guacamelee! je bila metroidvania s tematikom meksičkog folklora u kojoj je glavni lik luchador i koja je izašla u travnju 2013. godine. Radnja se odvija dijelom u svijetu živih i dijelom u svijetu mrtvih, a nakon nekog vremena se možete pretvoriti u kokoš kako biste došli do skrivenih mjesta. Što se samog gameplayja tiče, radilo se od 2D platformeru u kojem neprijatelje premlaćujete raznim kombinacijama udaraca, rješavate zagonetke i usput skupljate nove vještine - sve odlike koje imaju igre smještene u žanr metroidvania.

Igra je bila prilično uspješna, a nakon PlayStationa 3 i PS Vite, tim je pripremio verzije za PC, te zatim iza PS4, Xbox 360, Xbox One i Wii U. Zbog prodajnih rezultata ljubitelji originala su očekivali kako će razvojni tim DrinkBox napraviti nastavak, a za to im je trebalo gotovo pet i pol godina. Sada su objavili novi trailer zajedno sa datumom izlaska i platformama na kojima će on biti dostupan.

Naziv kojeg su odabrali je jednostavno Guacamelee! 2 i on stiže 21. kolovoza za PC i PlayStation 4. Kako bi se igrači imali čemu radovati, tim je pripremio nove staze, neprijatelje, likove i gameplay mehanike za "uzbudljivo luchadorsko iskustvo".

Iako je glavi lik u prvoj igri, Juan Aguacate, otišao u mirovinu pojava moćnog i opasnog luchadora iz druge dimenzije poremetila mu je te planove. Vrijeme je za ponovno nošenje specijalne maske i tajica kako bi spasio svoju obitelj, a usput i cijeli Mexiverse svijet. Psihodelija iz originala opet je prisutna, nove pokrete koristit ćete i u borbi i kod skakanja po svijetu, kokošja forma bit će još moćnija, mariachi bend će vam opet svirati dok sve to radite, a ako ne želite sami, možete se zabavljati u kooperativnom modu (online ili lokalno) s još tri igrača.

Ispod teksta možete pogledati spomenuti trailer, dok ćete na službenim stranicama pronaći sve ostalo što je tim objavio. Predbilježbe nisu otvorene, ali zato na Steamu možete dodati igru na popis želja, ako ste zainteresirani.