PUBG Lite od idućeg tjedna dostupan i u Hrvatskoj

Početkom godine je PUBG Corporation pripremio novu verziju svoje battle royale igre PlayerUnknown's Battlegrounds. Puno ime bilo joj je PUBG Lite, zamišljena je za one igrače koji imaju slabija računala, ali je bila dostupna samo za one koji žive na Tajlandu, i to u beta verziji. Razvojni tim je malo po malo dodavao nove zemlje i regije, da bi sada stigla obavijest kako se beta uskoro proširuje i na Europu.

Hrvatska je među zemljama koje su se našle na popisu na službenim stranicama, pa ako ste htjeli igrati ovaj battle royale i niste imali adekvatno računalo, uskoro ćete to moći i napraviti. Ako vas zanima koje su minimalne i preporučene konfiguracije za pokretanje ove besplatne verzije, proučite sliku u nastavku:

Svi zainteresirani igrači mogu se zaputiti na ove stranice i izraziti želju za sudjelovanjem u beta testu, pa ako to naprave do 8. listopada, tim je pripremio posebne nagrade koje trenutno uključuju dva nova izgleda za puške M416 i AKM. Ako dovoljno igrača to napravi, količina nagrada će se povećavati, a tim će ih dijeliti između 8. i 11. listopada putem email adrese koju ste ostavili za registraciju.

PUBG Lite će na našem tržištu biti dostupan od 10. listopada, a za preuzimanje klijenta posjetite ove stranice, gdje ćete pronaći i više informacija za rješavanje tehničkih problema, ako naletite na njih. Nije poznato do kada će beta testiranje trajati i kada će konačna verzija biti spremna, ali tim je do sada izdao brojne nadogradnje. Dostupne su četiri mape (Erangel, Miramar, Sanhok i 4v4 mapa Bodie), cijela hrpa oružja i gameplay kakav ste mogli iskusiti i u običnoj verziji. Ako želite biti u toku, sve novosti ćete pronaći na službenim ili Facebook stranicama.