RAGE 2 nadopunjen ekspanzijom Rise of the Ghosts

Bethesda je objavila ekspanziju Rise of the Ghosts za RAGE 2 koja u igri uvodi novu frakciju i nove razloge da se ponovo vratimo u ovaj postapokaliptični svijet

Suradnja id Softwarea i Avalanche Softwarea je prije par mjeseci rezultirala nastavkom RAGE-a kojeg smo jedva dočekali, ali krajnji dojam nije bio baš najbolji. Kako god bilo, svoje smo dojmove prenijeli u opisu kojeg, ukoliko već niste, možete pročitati ovdje, a prema novom službenom priopćenju Bethesde, jučer je u prodaju puštena i nova ekspanzija za ovu akcijsku pucačinu pod imenom Rise of the Ghosts. Spomenuta donosi novu frakciju Ghosts koje predvodi bivša pripadnica Rangera, Iris, čiji je jedini cilj osveta i vlast nad čitavim područjem. U tu svrhu je pronašla idealne pomagače, Ghostove, koje je odvela u Overgrown City uz obećanje moći i prosvjetljenja. Potonje stiže u vidu ispiranja mozga i čudnih pokusa koje je njezinim podanicima, barem onima koji prežive proces, dalo posebne moći.

Uz to, u Overgrown Cityu su počeli iskapati Feltrite iz samo njima poznatih razloga što je dovelo do iznimne zagađenosti zraka, te ono malo preživjelih stanovnika mora nositi zaštitne maske kako bi izbjeglo trovanje, a u konačnici su se obratili Ranger Walkeru za pomoć, odnosno nama koji bismo ih u ovom dodatku trebali riješiti patnje i okončati vladavinu Ghostova. To dakako neće biti jednostavan zadatak obzirom na njihove posebnosti, a pomoć stiže u vidu novog oružja Feltrite Laser Launchera koje doslovce pali protivnike koji mu se usude stati pred cijev. Nova sposobnost Void će pak neprijatelje vinuti u zrak, a kako ćemo ih eliminirati nakon toga je samo na nama, dok ćemo Ghost Motorcycle moći koristiti kao prijevoz dok lutamo novim područjima Overgrown Citya.

Rise of the Ghosts je dostupan za sve platforme na kojima je objavljen RAGE 2 putem dućana unutar same igre za 1500 RAGE Coinsa što u protuvrijednosti iznosi petnaestak dolara, dok za pet dolara više dobivate Digital Deluxe Upgrade koji uz sam dodatak sadrži neke bonuse. U nastavku donosimo promotivni video kojim je izlazak ekspanzije popraćen, dok dodatne detalje o svemu potražite ovdje.