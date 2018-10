Rainbow Six Siege i For Honor imaju nove sadržaje za Halloween

Listopad je mjesec u kojem zbog američkog blagdana Halloween, odnosno kod nas Noć vještica, dobivamo više jezivih i horor igara ili samo dodatne sadržaje s tom tematikom u igrama koje su već u prodaji, neovisno o tome jesu li inače strašne. Ubisoftove dvije igre definitivno spadaju u drugu kategoriju, pa su tako odlučili ubaciti Halloween elemente u svoju kompetitivnu multiplayer pucačinu Rainbow Six Siege, kao i u borilačko akcijsku igru For Honor.

Za Rainbow Six Siege pripremljen je Mad House Halloween Event koji će trajati do 31. listopada. Igrači mogu birati između pet napadača (Ash, Thermite, Buck, Hibana, Finka) i pet obrambenih likova (Mira, Vigil, Valkyrie, Jager, Pulse), od kojih svi imaju poseban izgled prilagođen ovoj tematici, i pokušati nadjačati drugi tim na preuređenoj mapi House. Crimsonveil Collection, koji je prvi puta bio dostupan prošle godine, sadržavat će nove skinove za pet operatora, a svi zainteresirani moći će kupiti i one koji su izašli prošle godine.

Mad House uključuje novi Trick or Treat Ubisoft Club Challenge koji će igračima omogućiti da zarade jedan Crimson Veil paket ako za na spomenutoj mapi ubiju protivnike 30 puta i drugi ako ubiju protivnike 60 puta, dok će uz to svi igrači koji se ulogiraju između 25. listopada i 5. studenog dobiti jedan besplatan paket. Svi drugi, koji to naravno žele, mogu do 5. studenog kupiti Crimsonveil Collection koji se sastoji od 22 kozmetička dodatka za operatore. Više informacija možete pročitati ovdje.

For Honor, koji je nedavno dobio veliku nadogradnju i ekspanziju Marching Fire, također je dobio svoj dodatak zvan Return of the Otherworld. Kao i za Rainbow Six Siege, igrači će se moći zabavljati do 31. listopada, a tim je pripremio jedan mod, tjedni quest, kozmetičke dodatke i posebna oružja. Endless March se vraća, a igrači će se boriti protiv hordi kostura na bojištima u 4v4 Dominion modu (pobjednički tim je onaj koji eliminira sva četiri heroja iz suprotnog tima ili prvi dođe do 1000 bodova).

Po prvi put u igri bit će dostupan PvE quest s tematikom Halloweena u kojem će igrači uništavati kosture i šamane kako bi osvojili ekskluzivne kozmetičke dodatke. Već kad smo spomenuli kozmetičke dodatke, Ubisoft je pripremio poseban izgled za sve likove koji se trenutno prodaju za 15 tisuća Steela po skinu (valuta unutar igre koju možete zaraditi samim igranjem ili kupovati novcem, 25 tisuća se prodaje po cijeni od 20 dolara). Za kraj, moći ćete skupiti nova oružja i kozmetičke dodatke na samoj mapi, kao i u Arcade modu.

Obje igre dostupne su za PC, PlayStation 4 i Xbox One te je moguće kupiti Starter verzije po cijeni od 15 eura koje vam daju pristup cijeloj igri, ali puno sporije otključavate nove likove i prikupljate sredstva. Ako se želite više informirati o For Honoru, sve detalje ćete pronaći na službenim stranicama, a ako vas zanima Rainbow Six Siege, zaputite se ovdje.