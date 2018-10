Izašla ekspanzija Marching Fire za For Honor

Kao i većina drugih Ubisoftovih multiplayer naslova ni For Honor nije najbolje prošao kad je izašao. No, kao ni za Rainbow Six Siege i Ghost Recon Wildlands, razvojni tim nije odustao od projekta i nastavio s popravljanjem i dodavanjem sadržaja u kojem sada većina igrača može reći da uživa. Za vrijeme sajma E3 koji se održao sredinom lipnja Ubisoft je najavio novu ekspanziju koja će izaći na jesen, a sada je to vrijeme stiglo.

Već je u lipnju bilo poznato kako je njeno ime Marching Fire, razvojni tim za nju kaže kako je najveća i najambicioznija nadogradnja za igru otkad je izašla u veljači prošle godine. Što to točno znači? U ekspanziji se nalazi nova frakcija, četiri nova heroja, novi 4v4 mod, značajna grafička poboljšanja te novi singleplayer i kooperativni PvE mod za dva igrača. Evo kako izgleda trailer:

Nova frakcija zove se Wu Lin i inspirirana je drevnim kineskim borilačkim vještinama. Četiri nova heroja su Tiandi, Jiang Jun, Nuxia i Shaolin, a oni su pobjegli s istoka kako bi izbjegli građanski rat koji je nakon kataklizme započeo u njihovoj domovini. Svatko od njih ima svoje motivacije za borbu, od izdaje do tragedija, a to naravno znači da svatko ima svoja oružja i vještine čime će bojište postati još dinamičnije.

Novi 4v4 mod zove se Breach i dostupan je i onima koji ne misle kupiti ekspanziju, a može se igrati na tri različite mape. U njemu ćete napadati ili braniti utvrđen dvorac u kojemu se nalaze baliste i ogromni kotlovi puni vatre. Napadači moraju čuvati udarni ovan koji će im služiti za probijanje vrata dvorca, dok ga obrana mora pokušati razbiti.

PvE mod koji je stigao je dostupan samo u sklopu ekspanzije i zove se jednostavno Arcade mod. U njega možete uskočiti sami ili s još jednim prijateljem, sudjelovati u borbama i dobivate nagrade koje zatim možete prenijeti u multiplayer modove. "Isprobajte nove heroje i levelirajte ih prije nego što ih koristite u PvP-u. Ovaj brzi mod nudi neograničenu igru i svaka nova borba imat će raznolike ciljeve, neprijatelje i modifikacije", kaže Ubisoft. Posljednji dodatak odnosi se na uljepšavanje same igre koje uključuje sljedeće: dorađene i bogatije teksture, poboljšano globalno osvjetljenje, nova tehnologija za prikaz neba i oblaka i poboljšano korisničko sučelje.

Marching Fire dostupan je na sve tri platforme za koje je For Honor izašao - PC, PlayStation 4 i Xbox One - te se na svima prodaje po cijeni od 29,99 eura. Kao i za Rainbow Six Siege, i za For Honor možete birati između tri verzije: Starter, Standard i po novome Marching Fire, a što se točno nalazi u svakoj pronaći ćete u Ubisoftovoj trgovini. Ako vam treba više detalja o novoj ekspanziji, Ubisoft je za nju pripremio posebne stranice, a ako se želite upoznati s osnovama For Honora, ispod teksta možete pogledati video u kojem razvojni tim objašnjava što možete od igre očekivati.