Rainbow Six: Siege i Warhammer: Vermintide 2 imaju besplatne vikende

Osim što trenutno možete besplatno preuzeti dvije igre, Ubisoft i Fatshark su svim zainteresiranim igračima ovog vikenda omogućili preuzimanje i isprobavanje njihove dvije igre. Prva je izuzetno popularna multiplayer pucačina Rainbow Six Siege za koju je razvojni tim pripremio poseban event koji je trenutno aktivan.

Money Heist uključuje poseban mod koji je rađen u suradnji s Netflixom i vezan uz seriju La Casa De Papel, a u njemu ćete za vrijeme pljačke banke pokušati spasiti taoca. Osim toga, svi koji žele mogu nabaviti Hibana's Heist Bundle i Vigil's Accomplice Bundle koji uključuju posebne kozmetičke dodatke za ta dva operatora. Ubisoft je nedavno najavio i Operation Shifting Tides koja će u igru ubaciti dva nova operatora, prerađenu mapu Theme Park, neke nove mehanike, podešene cijene operatora i druge promjene. Više o njoj možete proučiti na ovim stranicama.

Ako ste zainteresirani, Rainbow Six Siege možete besplatno igrati do 24. studenog na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One, a na sve tri platforme se sve verzije igre prodaju i po sniženim cijenama. Sve detalje o ovoj igri koja je od izlaska 1. prosinca 2015. godina doživjela brojne promjene i postala mnogim igračima izuzetno draga pronaći ćete na službenim stranicama.

Oni koji preferiraju fantazijske svjetove mogu svoj vikend provesti uz Warhammer: Vermintide 2. Za razliku od Ubisofta, Fatshark je svoju ponudu pripremio samo za one koji igraju na PC-u, pa se možete zaputiti na Steam i do 24. studenog sami ili kooperativno mlatiti po hordama Skavena i Chaosa. Nakon što preuzmete igru možete uživati u sadržajima koji su izašli u osnovnoj verziji, a ako vas u partiju pozove netko tko ima DLC, možete vidjeti i sve ostalo.

Uz besplatan vikend stigao je i popusti, pa ako vam se taj akcijski naslov dopadne možete ga do 26. studenog nabaviti za 6,99 eura, dok će vas paket koji uključuje sve dodatne sadržaje koštati 20,84 eura. Posljednje proširenje koje je Fatshark pripremio bilo je Winds of Magic i postalo je dostupno sredinom kolovoza ove godine, no nije baš najbolje prošlo kod igrača. O novim planovima tim zasad nije pričao, a ako vas zanimaju detalji o svemu tome, pronaći ćete ih na službenim stranicama.