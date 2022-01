Reboot serijala The Settlers stiže u ožujku, zatvorena beta kreće za tjedan dana

Davne 1993. smo na Amigi prvi put zaigrali The Settlers, strategiju u realnom vremenu koja nas je potpuno oduševila mirnim stilom igranja neuobičajenim za RTS-ove devedesetih koji su mahom tražili brzo razmišljanje i još brže reflekse. Uslijedilo je šest nastavaka od kojih posljednji 2010. uz planirani osmi koji je čak zaživio u beta testiranju, ali su reakcije igrača bile iznimno negativne zbog čega se od čitavog projekta odustalo. Ubisoft je ipak i dalje planirao napraviti nastavak i umjesto da mu dodijeli brojčanu oznaku "osam", odlučio se za jednostavan naziv The Settlers, što pak opravdavaju rebootom franšize.

Novo izdanje prema službenom opisu neće izmišljati neviđene mehanike igrivosti, već će igračima pružiti svjež pogled na stare. I dalje ćemo imati resurse koje će netko trebati pokupiti i odnijeti u primjerice kovačnicu gdje će netko treći iskovati mač, kojeg će četvrti pokupiti i ići njime trenirati kako bi bio spreman za neupitnu bitku koja predstoji. Kako kažu autori, The Settlers je igra koja nudi iznimno duboku infrastrukturu i ekonomiji u službi stvaranja dovoljno velike vojske za poražavanje protivnika.

Uz kampanju koja će imati posebnu priču, u planu su zasebni scenariji koji će početnike uvesti u svijet ovog RTS-a, kao i posebni Onslaught način igranja koji će nam ponuditi nove izazove, dok će različite multiplayer modove s podrškom do osam igrača biti moguće zaigrati protiv živih protivnika ili umjetne inteligencije. Prema planu, The Settlers ćemo zaigrati 17. ožujka, no već idući tjedan imamo priliku zaigrati zatvorenu betu koja će nam pružiti uvid u mali dio igrivosti. Prijave za betu se primaju putem službenih web stranica na kojima možete birati želite li je igrati putem Ubisoft Connecta ili Epic Games Storea, uz napomenu kako i za potonjeg valja pripremiti podatke valjanog korisničkog računa na Ubisoftovom servisu.