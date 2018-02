Red Dead Redemption 2 odgođen, ali ima konačan datum izlaska

Rockstar je objavio kako će nastavak na kultnu akcijsku igru smještenu na Divljem zapadu stići nekoliko mjeseci kasnije, no sada su odlučili kada će on točno izaći

U listopadu 2016. godine je Rockstar najavio Red Dead Redemption 2. Vijest o nastavku na hit igru koja je izašla 2010. godine za Xbox 360 i PlayStation 3 razveselila je velik broj igrača, a prvi je plan bio izdati ga u drugoj polovici prošle godine. Prva odgoda dogodila se u svibnju 2017. kada je okvirni datum prebačen na početak 2018. i sada slijedi druga.

Službena je objava stigla putem službenih stranica u obliku sljedeće izjave:

"Uzbuđeni smo što možemo objaviti kako Red Dead Redemption 2 izlazi 26. listopada 2018. godine. Ispričavamo se svima koje će ova odgoda razočarati. Nadali smo se kako ćemo igru izdati ranije, ali potrebno nam je dodatno vrijeme za poliranje. Iskreno se zahvaljujemo svima na strpljenju i nadamo se da ćete se složiti s nama da je bilo vrijedno čekati malo dulje nakon što zaigrate igru. U međuvremenu, proučite nove slike iz igre. Radujemo se što ćemo u narednih nekoliko tjedana moći podijeliti više informacija."

Iako zasad možete samo pogledati nove slike, ako će se držati onog što su rekli, možda će uskoro objaviti i neki novi trailer, pokoji detalj o online modu kojeg će novi Red Dead Redemption imati (za to je sigurno zaslužan uspjeh GTA V Onlinea koji već godinama ostvaruje ogroman profit) ili nešto više o priči.

Radnja Red Dead Redemptiona 2 odvija se prije one u originalu, ima novog glavnog protagonista koji se zove Arthur Morgan, a ono što će igračima biti poznato je banda Van der Linde čije su članove naganjali u prvom nastavku. Zasad je igra u izradi samo za PlayStation 4 i Xbox One, što nije neobično budući da je i original bio konzolaška ekskluziva. Hoće li nastavak doći do računala, ne zna se, jer se Rockstar još nije dotakao te teme.

Sve što je o igri dosad objavljeno možete pronaći na službenim stranicama, a ako želite možete se opet prisjetiti kako je izgledao posljednji trailer kojeg je Rockstar objavio.