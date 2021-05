Resident Evil Village demo možete igrati više od jedan sat, ali samo na Steamu

Ovaj petak nam stiže Resident Evil Village, novo poglavlje horor serijala o kojem smo pisali u par navrata, a u posljednjoj objavi naveli smo kako demo inačica stiže 1. svibnja i bit će aktivna do 9. svibnja. Tijekom spomenutog razdoblja će na svim platformama na kojima izlazi Resident Evil Village biti moguće zaigrati demo u ukupnom trajanju od jedan sat nakon kojeg će se zaključati i preostaje vam vrtnja palčeva i čekanje završne inačice. Kako to obično biva, igrači su preuzeli stvar u svoje ruke i, barem na Steamu, demo je moguće resetirati i zaigrati nanovo, a za to je potrebno malo čačkanja po opcijama, no ništa previše komplicirano.

Kako igrati i dulje od ograničenja? Postupak je slijedeći: 1. Onemogućite Steam Cloud za RE8 demo 2. Downloadajte Steam SAM (Steam Achievement Manager) 3. Obrišite lokalne snimljene podatke koji se nalaze u \Steam\userdata\<YOUR STEAM ID>\1541780\remote\win64_save\ 4. Pokrenite Steam SAM 5. Odaberite RE8 Demo 6. Uklonite dostignuća i statistike (Achievements and Stats) i potvrdite akciju

To bi bilo to. Kada nanovo pokrenete demo verziju, ista će prikazivati da vam je ostao još puni sat igranja, a za one malo lijene postoji i shema na koji način zadržati postavke kako ih kod svakog novog pokretanja ne biste morali mijenjati. Ukratko, resetirajte demo na ranije opisani način, uđite u igru, promijenite postavke, i izađite iz igre. Zatim pronađite datoteku data00-1.bin u folderu Local Save i kopirajte je. Nakon što ponovo odigrate sat vremena, krenite od trećeg koraka i samo dodajte kopirani data00-1.bin u svoj Local Save folder.