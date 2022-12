Returnal stiže na PC i "preporuča" 32 gigabajta RAM-a

Objavljen prije nešto manje od dvije godine, Returnal je bio prva prava ekskluziva za PlayStation 5 kojem je zbog promocije i trebao neki jaki naslov o kojem će svi pričati, a samo će ga rijetki imati priliku zaigrati. Da se ne ponavljamo kao papige, Sony je ne tako davno odlučio proširiti vidike u smislu dovođenja svojih originalnih igara na PC, i moramo priznati, svakim izdanjem smo sve više oduševljeni i pozdravljamo njihovu odluku, a među naslovima koji su se u posljednje vrijeme spominjali kao mogući kandidati, našao se i spomenuti Returnal. Prisjetimo se, riječ je o roguelike pucačini odlične atmosfere i igrivosti u kojoj nas svaka smrt vraća na početak, što je realno vrlo često, no svakim novim pokušajem naučimo nešto novo.

Prve glasine da će Returnal zaživjeti i na PC-u su se pojavile prošle godine kada je procurila baza Nvidijinih naslova za koje su prilagođavali upravljačke programe, da bi ovog ljeta krenuo novi val glasina, ovaj put temeljen na Steamovoj bazi. Nagađanja nas od prošlog tjedna više ne zanimaju, obzirom da je tijekom Game Awardsa potvrđeno da Returnal stiže na PC vrlo skoro, a prema nekim predviđanjima zaigrat ćemo ga već početkom iduće godine.

Svježe otvorene stranice igre na Steamu nas doduše nisu prosvijetlile glede datuma izlaska, ali su nam dale na uvid hardverske specifikacije koje ćemo morati ispuniti kako bismo ga zaigrali. Kao neki minimum se navode procesori Intel Core i5-6400 (2,7GHz) ili AMD Ryzen 5 1500X (3,5GHz), 16 gigabajta memorije i grafičke kartice GeForce GTX 1060 (6GB) ili AMD Radeon RX 580 (8GB), što za većinu igrača neće biti problem. Preporuka je pak Intel i7-8700 (3,7 GHz) ili AMD Ryzen 7 2700X (3,7 GHz), grafičke kartice Nvidia RTX 2070 SUPER (8GB) ili AMD RX 6700 XT (12GB), te – 32 gigabajta memorije.

Zbog čega nam je potrebno toliko memorije, nitko ne zna, no činjenica jest da se ne sjećamo da smo je toliko mnogo, i to u preporučenoj konfiguraciji koja nije čak ni maksimum, ikad vidjeli. Prema podacima sa Steama, samo 13,38 posto igrača ispunjava zadani uvjeti, što je prilično malo, no vrijeme je darivanja, pa ako već nemate ideja, eto vam dobar prijedlog što biste mogli zatražiti za "pod bor".