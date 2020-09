Rocket League od danas free-to-play - napustila je Steam i postala besplatna igra!

Epic Games Store je pod svoje okrilje doveo Rocket League, još jedan izvrstan naslov koji je istovremeno prešao na free-to-play poslovni model i nestao sa Steama. Baldur's Gate 3 smo u early access inačici trebali zaigrati u utorak, no developeri su pokretanje programa ranog pristupa odlučili odgoditi za tjedan dana. Prije tri tjedna je pak zaživio Spellbreak, free-to-play battle royale naslov, kojeg je prema objavi developera do sada zaigralo nekoliko milijuna igrača.

Rocket League besplatan

Ekipa Psyonixa vjerojatno nije ni slutila kakvu će lavinu pokrenuti njihov Rocket League. Izvorno objavljen u srpnju 2015. za PC i PlayStation 4 na kojem je u spomenutom mjesecu bio besplatan za pretplatnike na PS Plus servis, ova mješavina nogometa i raketnih automobila koji zamjenjuju igrače je kasnije prebačena i na druge konzole uz mogućnost međuplatformskog povezivanja, te je do početka 2018. okupila preko 40 milijuna igrača i ostvarila prodaju od 10 milijuna primjeraka, a s jučerašnjim danom je za Rocket League započela nova era.

Kako je ranije najavljeno, jučer je Rocket League zaplovio u free-to-play uz opcionalne mikrotransakcije, a novom zakrpom dodani su novi izazovi, uključujući one za svježe igrače koji će se sasvim sigurno priključiti ogromnoj zajednici koju okuplja. Sukladno tranziciji, igrači na PlayStationu i Switchu ne trebaju pretplate na PS Plus, odnosno Nintendo Switch Online, dok je verzija za PC doživjela značajne promjene. Naime, Rocket League je od izlaska bio dostupan na Steamu, no od sada ga možete nabaviti isključivo putem Epic Games Storea. Igrači koji su ga kupili na Steamu i dalje će dobivati nadogradnje i moći će se uredno logirati u svoje račune i igrati s ostalima, no svi koji ga tek sad misle uvrstiti u kolekcije, morat će to napraviti isključivo u Epicovom dućanu. Isti uz mogućnost prisvajanja nudi i promotivni kupon s popustom od 10 dolara na daljnje kupovine na spomenutom servisu što je još jedan dodatni razlog za par brzih klikova koji započinju ovdje uz napomenu kako je Rocket League potrebno prisvojiti do 23. listopada kako bi kupon bio aktiviran.

Tjedan dana odgode za Baldur's Gate 3

Uz dobre vijesti glede Baldur's Gatea 3 glede romansi i pratitelja što možete proučiti u video zapisu priloženom uz ovu vijest. razvojni tim Larian Studios donosi i jednu lošu. Naime, planirani početak early access stadija igre je treba započeti u utorak na Steamu, no prema novom planu i programu, bit će pokrenut s tjedan dana kašnjenja. Svoju odluku opravdavaju činjenicom da je ova godina takva kakva jest, te da je early access dvosjekli mač pri čemu objašnjavaju da je riječ o radnoj verziji igri koju planiraju pustiti u promet, te da svakom novom nadogradnjom stvari mogu ispasti dobro, ali i krenuti u lošem smjeru zbog čega valja napraviti dobru pripremu.

U tom procesu su nažalost došli do par neplaniranih odgoda, te da još uvijek imaju problem sa stabilnošću Baldur's Gatea. Prema njihovim riječima, u early accessu im je prihvatljivo imati par manjih bugova, no igrivost mora biti zabavna uz što manje rušenja igre zbog čega su čitavu priču morali odgoditi. Osim ovih vijesti, objavljeni su i hardverski zahtjevi, pa se tako kao minimum navode procesori i5-4690 ili AMD FX 4350 CPU upareni s grafičkim karticama NVIDIA GTX 780 ili AMD Radeon R9 280X, no preporuka je stroj u kojem kucaju Intel i7 4770k ili AMD Ryzen 5 1500X i grafičke NVIDIA GTX 1060 6GB ili AMD RX580.

Spellbreak na pet milijuna

Prije točno tri tjedna na konzolama i PC-u (Epic Games Storeu) je zaživio Spellbreak, "multiplayer action-spellcasting" igra ili pojednostavljeno, battle royale s naglaskom na magiju. Spomenuti je temeljen na free-to-play poslovnom modelu i nudi nekoliko klasa magova koje je moguće nadograđivati dodatnim talentima kako njihova moć raste, a taj se koncept, sudeći po novom priopćenu developera, očito svidio igračima. U istom kažu kako je Spellbreak do sada zaigralo pet milijuna igrača, te da je isti ostvario preko četiri milijuna sati odgledanih na Twitchu i isto toliko poruka na službenom kanalu na Discordu. Koliko navedenih 25 milijardi magične štete ukupne magične štete napravljene u partijama stvarno predstavlja, uistinu ne znamo, no svakako valja provjeriti u čemu je čar Spellbreaka posjetom Epic Games Storeu, odnosno downloadom igre za konzolu koju posjedujete s vezanih servisa.