Rockstar pripremio drugi gameplay za Red Dead Redemption 2

Rockstar Games već dvije godine igrače nabrijava na svoju novu igru, Red Dead Redemption 2. Iako u početku nisu bili spremni otkriti gotovo ništa, uglavnom su u zadnjih par mjeseci to sve nadoknadili. Početkom kolovoza objavili su prvi gameplay trailer, nedavno su omogućili novinarima da zaigraju dio igre i prenesu ono što su doživjeli, da bi danas izbacili još jedan trailer koji se bavi većinom aktivnosti u kojima ćete moći uživati.

Arthur Morgan, protagonist ove akcijske Vestern igre s otvorenim svijetom, moći će lutati i istraživati sam ili sa svojom bandom. Budući da se nalazite u ulozi odmetnika, glavni izvor zarade bit će vam pljačkanje - bilo da se radi o upadanju ljudima u kuće, zaustavljanju kočija nasred puta ili konkretnija zarada koja stiže nakon pljačkanja banke. Osim ovakvih misija, moći ćete ostaviti trag na ovaj virtualni svijet ovisno o tome kako se želite ponašati. Možete ljudima pomagati ili im zagorčavati život, a Rockstar kaže kako će se to sve pamtiti.

Gospodin Morgan će se uz to moći pozabaviti kockanjem (poker, domino i "pokušajte si ne odrezati prste"), pecanjem i lovom (razvojni tim je rekao kako ćete u igri moći pronaći više od 200 životinjskih vrsta), opijanjem, plesanjem, odlaženjem na predstave i više manje svime što možete zamisliti da bi se moglo događati na kraju samom kraju 19. stoljeća u Americi. Nešto govora bilo je i o sustavu Dead Eye kojeg će glavni lik koristiti i koji vam služi za usporavanje vremena, obilježavanje neprijatelja i pronalaženje kritičnih točaka kako biste ih što brže i efikasnije mogli usmrtiti. Za kraj nas je Rockstar podsjetio kako ćemo cijelu igru moći odigrati iz prvog lica ako želimo ili mijenjati poglede po želji između tog moda, trećeg lica i kamere koja će naglašavati prirodne ljepote i izgled tog virtualnog svijeta.

Red Dead Redemption 2 izlazi 26. listopada za PlayStation 4 i Xbox One, a mnogi predviđaju kako će Rockstarova igra nadmašiti sve ovogodišnje hitove, od ovih koji su izašli i bili izuzetno uspješni (God of War, Monster Hunter World, Marvel's Spider Man, Far Cry 5) do ovih koji tek stižu (Call of Duty: Black Ops 4, Battlefield V, Fallout 76, Assassin's Creed Odyssey). O PC verziji još uvijek nema govora i moguće je da ni neće biti, s obzirom na to da original nije bio dostupan za računala, no možda se izdavač predomisli i pozabavi portom nakon godine i nešto dana, kao što su napravili za GTA V.

Ako vam treba više informacija o igri, posjetite službene stranice koje sad kriju prilično veliku količinu detalja, a za kraj se možete još jednom prisjetiti kako je izgledao prvi gameplay trailer, ako želite.