Rockstar uz Rockstar Games Launcher daruje Grand Theft Auto: San Andreas

Igrači na PC-u su sigurno "oduševljeni" brojnim servisima koji niči kao gljive poslije kiše. Prvotni Steam je dobio konkurenciju u vidu Blizzardovog Battle.net-a, Electronic Artsovog Origina, te nešto kasnije Ubisoftovog Uplaya, GOG.com-a, Epicovog Epic Games Storea, a od jučer je aktivan i Rockstar Games Launcher. Kako mu samo ime kazuje, isti je namijenjen igrama Rockstara, a prema službenom priopćenu, omogućit će igračima da „brzo i jednostavno pristupe kolekcijama Rockstarovih igara za PC na jednom mjestu“ uključujući one koje su nabavljene putem drugih digitalnih dućana. Uz to, na spomenutom je od sada moguće direktno kupovati njihove naslove, a podržano je snimanje pozicija u oblaku, automatske nadogradnje, kao i praćenje vijesti koje ovi developeri objavljuju.

Kako bi ponukali ljude da instaliraju njihovu aplikaciju, Rockstar im je ponudio besplatni primjerak njihovog klasika Grand Theft Auto: San Andreas. Ova akcija je vremenski ograničena i nije poznato do kada će biti aktivna, pa ukoliko namjeravate instalirati Rockstar Games Launcher, svakako to napravite što prije. Premda na prvi pogled ovaj potez Rockstara djeluje simpatično i idealno za fanove, vremenom smo nakupili brojne slične servise koji dodatno usporavaju podizanje Windowsa, dok o nezgodnim nadogradnjama koje se uredno dešavaju u najgorim trenucima tijekom online igranja da ne pričamo. Istina, moguće ih je i ručno pokretati, no trenutku kad nam padne na um zaigrati neku igru, poglavito novu, izgledno je da nas očekuje download zakrpe od nekoliko gigabajta. Link za dodatne detalje i preuzimanje Rockstar Games Launchera se nalazi ovdje, a na vama je odluka hoćete li ga koristiti.