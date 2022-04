Rogue Legacy i The Vanishing of Ethan Carter besplatni na Epic Games Storeu

Smjena tjedne besplatne ponude igara na Epic Games Storeu nam donosi izvrsni roguelite Rogue Legacy, te pričom vođenu avanturu The Vanishing of Ethan Carter

Kao i gotovo svakog petka, red je da se osvrnemo na novu ponudu besplatnih igara na Epic Games Storeu. Za prisvajanje istih valja imati aktivan korisnički račun, što vjerujemo većina igrača već davno posjeduje, te par klikova mišem kako bi Rogue Legacy i The Vanishing of Ethan Carter uvrstili u zbirke zauvijek. Prije no što krenemo na opise, spomenimo i da će navedene igre idući četvrtak naslijediti odlična potezna strategija XCOM 2, kao i survival Insurmountable u kojem je smrt trajna, a svaki novi pokušaj donosi i novu konfiguraciju planine koju moramo savladati.

Rogue Legacy

Iako objavljen 2013. godine, vjerujemo da će Rogue Legacy mnogima biti zanimljiv zbog unikatne roguelite mehanike koja ga krasi. Naime, u ovom akcijskom platformeru pohodimo proceduralno generirane dvorce u kojima nas očekuju brojni izazovi i mnogo umiranja. Kako kažu autori, igra je teška i igrači ne trebaju biti savršeni da bi je priveli kraju, baš kao ni naši nasljednici koji će krenuti iznova u novi pohod koji će biti različit od prijašnjeg.

Ponekad naši potomci neće razlikovati boje, neki će imati povremene vrtoglavice, a možda nas naslijedi i patuljak, no dobra je vijest da nakon smrti svi zarađeni zlatnici ne propadaju, već mogu biti iskorišteni za daljnje nadogradnje onih koji tek dolaze. Na raspolaganju nam je osam različitih klasa i preko 60 protivnika koji će nas nemilice mlatiti, različita oružja i nadogradnje, kao i otključavanje brojnih sposobnosti.

The Vanishing of Ethan Carter

Kao i u slučaju Rogue Legacya, The Vanishing of Ethan Carter je nešto starija avantura iz prvog lica ili kako ovaj podžanr volimo nazivati, simulator hodanja. Sama priča nas stavlja u ulogu detektiva opsjednutog nadnaravnim događajima koji prima pismo od Ethana Cartera, te kreće u njegov rodni gradić u kojem nailazi na brutalno ubojstvo, dok je sam Ethan nestao.

Inspirirana neobičnim pričama iz ranih tridesetih prošlog stoljeća, ova avantura stavlja naglasak na atmosferu, raspoloženje i ljudskost likova, dok je rješavanje zagonetki u drugom planu, iako ćemo za njih morati koristiti našu sposobnost pričanja s mrtvima i oštro oko kako bi uočili tragove. Valja spomenuti i kako je ovo jedna od igara u kojoj borba ne postoji, dok par uleta više stvaraju osjećaj nelagode nego što će nas prestrašiti.