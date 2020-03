Roller Champions uskoro na testiranju, Bombing Quest u early accessu, otkazan Unreal Fest Europe...

Korona virus koji se nemilice povlači po medijima, ponekad neopravdano, je uzrok otkazivanja mnogobrojnih događanja u narednim tjednima/mjesecima, a podlegao mu je i Unreal Fest Europe pod pokroviteljstvom Epic Gamesa. Bomberman je pak dobio RPG inačicu Bombing Quest koja se nalazi u early accessu, dok novu pošiljku Valve Index VR-a očekujemo u ponedjeljak, no valja biti brz jer Valve kaže da će i ona biti rasprodana u kratkom roku. No krenimo s Roller Championsima, projektom koji je već prilikom najave izazvao zanimanje javnosti.

Virtualni Rollerball

Jedan od filmova koji je obilježio mladost starijih igrača je definitivno Rollerball, futuristička sportska drama u kojoj poslovično izvrstan James Caan pomete konkurenciju na disco-rolama. Koliko god zvuči smiješno, taj predložak je Ubisoft odlučio iskoristiti za svoj nadolazeći projekt Roller Champions koji je najavljen na prošlogodišnjem sajmu E3. Riječ je o free-to-play sportskoj igri u kojoj ćemo, baš kao u filmu, zajedno sa svojim timom pokušati doći u posjed lopte, "odrolati" krug i postići zgoditak uz stalnu nemilosrdnu makljažu sa suparničkom ekipom.

Prema planu, Roller Champions će 11. ožujka krenuti put zatvorenog alpha testiranja koje će biti moguće u verziji za PC putem Ubisoftovog servisa Uplay. Testiranje će trajati gotovo dva tjedna, odnosno do 23. ožujka, a pozivnice su već poslane, iako priliku za ulazak imaju svi zainteresirani prijavom ovdje. Prema riječima developera, za razliku od prethodnog devet mjeseci starog pre-alpha demoa, ova će inačica imati opciju prilagodbe likova, nove pokrete na terenu, te dinamične izmjene same staze kao posljedicu akcija igrača. Premda se do sada samo PC spominjao kao ciljana platforma, usporedo s najavom zatvorenog testiranja Ubisoft je objavio kako će Roller Champions biti dostupan i za Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One i mobilne uređaje uz nepoznat datum objave finalne inačice.

Bomberman na zadatku

Neovisni razvojni tim Team Puh je pokrenuo program ranog pristupa njihovom projektu Bombing Quest. Spomenuti je nastao na predlošku arkadnog Bombermana kojeg smo tako zdušno ganjali davnih dana, no sada ćemo krčiti put kroz povezani fantazijski svijet kojim se možemo slobodno kretati i suočavati se s nebrojenim izazovima. Dakako, osnova igrivosti ostaje ista, te je na nama strateško razmišljanje gdje postaviti bombe kako bi što učinkovitije uništile protivnike bez da se sami raznesemo, a napredak donosi pametnije i brže neprijatelje.

Svako područje sadrži i vlastitu priču, kao i završnog protivnika koji, kako i dolikuje ovakvom tipu igara, zahtijeva posebne taktike, a tijekom igre imat ćemo priliku nadograđivati našu opremu i oružja, kao i atribute koji će nam povećati šanse za preživljavanjem u nadolazećim scenarijima. Tijekom early accessa Bombing Quest se nudi uz dodani popust na ionako neveliku cijenu, a sve dodatne detalje potražite ovdje.

Epic otkazao Unreal Fest Europe

Do neki dan su stranice Unreal Fest Europea ponosno najavljivale ovogodišnje okupljanje, no Epic Games je kao i brojni drugi organizatori odlučio svoju manifestaciju otkazati. Razlog je dakako korona virus koji harači čitavim svijetom, a u priopćenju stoji kako su "zbog nesigurnosti glede zdravlja i putovanja, morali donijeti tešku odluku i otkazati ovogodišnji događaj" koji se trebao održati od 29. travnja do 1. svibnja u Pragu. Epic je već ranije objavio kako neće prisustvovati GDC-u 2020 iz istih razloga, a svoje povlačenje s potonjeg obznanile su i druge velike tvrtke poput Sonyja, Microsofta, Facebooka i tako redom. Unreal Fest Europe je godišnje okupljanje u organizaciji Epica na kojem probrani govornici iz čitavog svijeta prenose svoja iskustva s Unreal Engineom, a organizatori trenutno rade na tome da dio prezentacija objave putem virtualnih platformi o čemu ćemo biti naknadno informirani.

Nove zalihe Valve Index VR-a

Uz najavu virtualnog spin-offa Half-Life: Alyx koji će se dijeliti uz Valve Index VR, potražnja za potonjim je naglo porasla i uređaj je trenutno nemoguće kupiti, barem ne od samih proizvođača. Prema ranijem obećanju Valvea, zalihe će biti nadopunjene prije same objave Half-Life: Alyxa zakazanog za 23. ožujak, a (prva?) prilika da nabavite Valveov VR uređaj stiže već u ponedjeljak.

Ipak, valja naglasiti kako je Valve usporedo objavio da se zbog vrlo visoke potražnje očekuje da će svi dostupni primjerci Index VR-a biti rasprodani u kratkom roku, pa u ponedjeljak u 18 sati budite spremni ugrabiti svoju novu igračku uz napomenu kako će vas to zadovoljstvo koštati tričavih 1079 eura u punoj verziji, te nešto manje u drugim varijantama o čemu dodatne detalje potražite ovdje.