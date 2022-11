Saint Kotar stigao na konzole, u pripremi interaktivni strip

Domaći razvojni tim Red Martyr Entertainment je ispunio obećanje i objavio svoju mračnu psihološku avanturu Saint Kotar za Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Prisjetimo se, riječ je o psihološkom hororu u kojem Benedek i Nikolay, likovi koje vodimo naizmjenično, pokušavaju proniknuti misterij nestalog rođaka. Radnja se odvija u fiktivnom gradiću Sveti Kotar koji je svojedobno podignut u slavu Bogu, no umjesto svetosti, krenuo je putem događaja koji su sve samo ne sveti.

Kako kaže kreativni direktor i glavni scenarist Marko Tominić, verzija za konzole stiže zakinuta za naknadne nadogradnje koje je dobila inačica za PC, te u njoj nedostaje najveća nadogradnja The Void Update, kao i naknadni besplatni dodatak The Ritual u kojem se bavili događajima večer prije početka osnovne igre. Tominić navodi kako su sve nadogradnje u pripremi, ali je sam proces prilično spor i složen, pa će za implementaciju igrači morati pričekati dva do tri mjeseca, a ako bude sreće, možda i nešto kraće.

Usporedo s ovom objavom, developeri su nas obavijestili i o drugoj velikoj vijesti vezanoj uz Saint Kotar. Naime, već 2. prosinca će na Steamu i GOG.com-u postati dostupan strip Saint Kotar: The Crawling Man u verzijama za PC, Mac i Linux, a među budućim planovima je objava za Kindle (ComiXology), kao i mobilne uređaje na iOS-u i Androidu. Saint Kotar: The Crawling Man je interaktivni strip, te su u njega implementirani zvukovi, animacije, dostignuća, podrška za kontrolere i snimanje pozicija.

Valja naglasiti kako je ovo prva priča iz svijeta Saint Kotara ispričana na ovaj način, a govori o Mojseu, negdašnjem omiljenom učitelju koji se pretvorio u vođu zloglasnog kulta.