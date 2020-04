Saints Row: The Third Remastered izlazi idućeg mjeseca

Devet godina nakon što je izašao original, izdavač Deep Silver objavio je kako za mjesec i pol dana stiže Saints Row: The Third Remastered. Mnogima najdraža igra u kaotičnom akcijskom serijalu, kojeg se često opisuje kao "GTA, samo puno neozbiljnije", je nakon izlaska dobila cijelu hrpu dodataka, a nova će verzija obuhvatiti sve što je Volition pripremio.

Za izradu Remastered verzije izdavač je zadužio tim Sperasoft, a oni su ispočetka modelirali svako oružje, redizajnirali sva vozila, većinu grada presvukli novim teksturama, poboljšali izgled likova i efekata, doradili grafiku i ubacili novi engine za osvjetljenje. Uz to, isti tretman su dobile tri ekspanzije i trideset DLC-ova, pa će istraživanje grada Steelport biti zabavno iskustvo onima koji će se u njega opet vratiti ili po prvi put posjetiti.

Ako vam je priča u ovoj igri bila važna, pratit ćete Saints ekipu na vrhuncu moći. Grad je njihov, vrijede njihova pravila, a imaju i životni stil koji drugima jasno daje do znanja tko je na vrhu hranidbenog lanca. Zbog toga su zapeli za oko kriminalnoj organizaciji Syndicate koja želi svoj danak, ali Saintsi se ne daju. Tu vi uskačete u cijelu priču, a Steelport vam stoji na raspolaganju za izvođenje, pa, gotovo svega što vam padne na pamet. Osim što se sami možete zabavljati, postoji i online co-op za one koji žele biti kaotični u paru.

Saints Row: The Third Remastered je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a izaći će 22. svibnja na sve tri platforme. Deep Silver od početka otvaranja Epic Games Storea izdaje vremenske ekskluzive za tu trgovinu, pa ni ova igra neće biti drugačija. Svi oni koji na računalima žele nabaviti novu verziju ove igre, morat će to napraviti putem Epicove trgovine. Za ostale dvije platforme, moći ćete to napraviti u PSN, odnosno Microsoftovoj trgovini. Sve tri verzije igre prodaju se za 40 eura, a sve što je izdavač do sada objavio nalazi se na službenim stranicama.