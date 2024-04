Simpatični Oddsparks: An Automation Adventure zaživio na Steamu

Iako i klasične strategije u realnom vremenu imaju više ili manje logističkih elementa, već neko vrijeme svjedočimo poplavi naslova koji stvaraju zaseban podžanr automatizacije raznih procesa. Najpoznatiji predstavnici istog su svakako Factorio, Dyson Sphere Program i Satisfactory, a prije par dana im se pridružio i svježi Oddsparks: An Automation Adventure koji je na Steamu zaživio u programu ranog pristupa. Spomenutog potpisuje ekipa Massive Miniteama koja nam je umjesto gruntova, robota i ljudskih skladištara, kao vrijedne radnike predstavila Sparkove, simpatična stvorenja kojima ćemo u ovom fantazijskom svijetu dodjeljivati razne zadatke.

U osnovi, Sparkovi će raznositi resurse između radnih postaja, a na nama je da što efikasnije organiziramo linije opskrbe, odnosno da putuju što kraćim rutama pri čemu moramo paziti da ne dođe do gužvi i zastoja ili primjerice, da se između startne pozicije i cilja nalazi što manje uzvisina. Posebnost Oddsparksa leži u činjenici da ga možete zaigrati kao single-player igru ili kooperativno sa službenom podrškom do četiri igrača uz vrlo jednostavan sustav stvaranja partija i pozivanja prijatelja, no ukoliko ih imate više, slobodno i njih uključite u ovu zabavnu strategiju, no igra bi pritom mogla biti nestabilna.

Prema planu, autori će u dogledno vrijeme pustiti u rad tri velike nadogradnje, od kojih Trains and Trades stiže već u kolovozu, te uz dodatne varijacije postojećih okruženja donosi nove dućane i tvornice, kao i, kako i ime ovog dodatka jasno sugerira, vlakove kao novo sredstvo transporta. Kao i većina novih indie naslova na Steamu, i Oddsparks: An Automation Adventure je pušten u rad uz promotivni popust od 10 posto, pa ga do 8. svibnja možete nabaviti po cijeni od 17,99 eura.