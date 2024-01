Skull and Bones najavio otvorenu betu na svim platformama i hardverske zahtjeve verzije za PC

Nakon nebrojenih odgoda, 16. veljače kao datum izlaska Skull and Bonesa i dalje stoji, a vikend prije će biti pokrenuta otvorena beta u kojoj mogu sudjelovati svi zainteresirani

Nakon što je na nedavnom The Game Awardsu 2023 Ubisoft objavio kako Skull and Bones napokon izlazi 16. veljače, kao i mnogi igrači, sumnjičavo smo vjerovali da će održati obećanje. Daleko od toga da nismo željeli, već je spomenuta pomorska akcijska avantura toliko puta odgađana da smo počeli sumnjati da ćemo je ikad vidjeti, pa sa svakim novim priopćenjem Ubisofta očekujemo vijest o novoj odgodi. Jedno takvo je pristiglo jučer, no na naše iznenađenje, ali i zadovoljstvo, istim je potvrđen spomenuti datum, te najavljena otvorena beta na svim platformama.

Beta će se biti aktivna od 8. do 11. veljače i u istoj mogu sudjelovati svi koji žele bez obzira igraju li na PlayStationu 5, Xboxu Series X|S ili na PC, s time da će za potonju platformu testiranje biti omogućeno putem Ubisoft Storea ili Epic Games Storea. Uz podršku za međuplatformsko igranje, sav napredak kojeg igrači tijekom bete ostvare se prenosi u finalno izdanje ukoliko ga kupe, a isto je dostupno po cijeni od 60 eura, odnosno 90 za bogatije Premium izdanje koje uz neke dodatke donosi i tri dana ranijeg pristupa igri. Usporedo s najavom bete, objavljeni su i hardverski zahtjevi verzije za PC koji onako na prvu ne izgledaju pretjerano visoki i izgleda da će Skull and Bones raditi i na poprilično starim konfiguracijama.

Sudeći po promotivnom videu u kojem su prikazani planovi za prvu sezonu, primjetno je kako se Ubisoft odlučio držati recepta uspješno primijenjenog na oživljavanju Rainbow Six Siegea. Tijekom sezone igrači će sakupljati sve bolji plijen i opremu kako bi se na kraju kruga mogli suočiti s najvećim izazovima i najopasnijim protivnicima, a nakon toga slijede nove avanture i novi sadržaji od kojih će neki vjerojatno biti zaključani iza sezonske propusnice. Iako nas Skull and Bones u zatvorenim betama nije pretjerano impresionirao i djelovao je vrlo zastarjelo i nezgrapno, svakako ćemo za dva tjedna provjeriti u kakvom ga stanju planiraju izbaciti na tržište.