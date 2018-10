Skupi paket Fallout 76 Platinum Edition Prima Guide - nudi sve osim igre

Kolekcionari i fanovi svakako razmišljaju o kupovini bogatijeg pakiranja Fallouta 76, no prije samog plaćanja treba dobro pročitati što koji sadrži

Kod velikih izdanja smo navikli na politiku izdavača koja uz uobičajenu verziju fanovima nudi nekoliko pakiranja čija cijena ovisi o sadržaju. Ovaj put govorimo o Falloutu 76 kojeg je moguće nabaviti u nekoliko verzija i svaka donosi pristup nadolazećem beta testiranju što je i uglavnom i glavni razlog za predbilježbu. Standarda po običaju donosi samu igru i košta šezdeset dolara, dok se za dvadeset dolara više nudi se Tricentennial Edition koji je dostupan samo za igrače s područja SAD-a i osim same igre donosi neke in-game predmete. Najskuplja verzija, Fallout 76 Power Armor Edition za dvjesto dolara uz sve što nudi Tricentennial dolazi u dizajniranom metalnom pakiranju u kojem se krije T-51 kaciga u stvarnoj veličini, mapa svijeta koja svijetli u mraku i 24 mini figurice likova iz igre. Ne zamarajte se s najskupljim izdanjem, ionako je već rasprodano.

Hrpa svega i svačega, no igre nema...

Osim navedenih, u ponudi na službenim stranicama Bethesde i određenim dućanima poput Amazona je još i Fallout 76: Official Platinum Edition Prima Guide, pri čemu je lako previdjeti sufiks Prima Guide, jer upravo on opisuje što se u njemu nalazi. Naime, u stiliziranom pakiranju s magnetskim zatvaračem se nalazi ukoričena knjiga artova, tri bloka za zapisivanje nuklearnih kodova i črčkarije, šest razglednica, dvostrani poster s lokacijama preko 850 lokacija, te detaljan vodič kroz igru s opisom zadataka i raznim savjetima, no ne i sama igra.

Potencijalne kupce bi mogla zbuniti cijena od 115 dolara koja odgovara sličnim pakiranjima ostalih igara, no za razliku od njih, Fallout 76: Official Platinum Edition NE SADRŽI igru Fallout 76, nju trebate kupiti zasebno. Ukoliko ste previdjeli napomenu na kraju opisa ovog pakiranja koja govori o izostanku najvažnije stvari u ovom paketu, pokušajte otkazati narudžbu jer nećete moći zaigrati ni betu. Naime, Fallout 76: Official Platinum Prima Guide ne sadrži kod, a i da ga ima, počet će se isporučivati tek 14. prosinca, mjesec dana nakon izlaska Fallouta 76.