Snježna mapa Vikendi stigla u PUBG

Za vrijeme dodjele nagrada The Game Awards je PUBG Corporation prikazao trailer za novu mapu. Razvojni tim se odlučio na nekoliko većih promjena - ovo je prva 6x6 mapa, prekrivena je snijegom, koristili su slavenska imena i ubacili fićo na kojem piše milicija (to je najvažniji dodatak). Kao i za sve prijašnje mape, najprije neko vrijeme provedu na testnim serverima, a sada je stigla vijest kako je testiranje završeno i svi igrači koji igraju ovu battle royale igru mogu uživati u zimskim radostima na virtualnom bojištu.

Mapa imena Vikendi je naravno najveći dodatak za koju razvojni tim kaže da preuzima najbolje dijelove iz svih prijašnjih mapa i misle da će se igračima prilično dopasti. Budući da možete posjetiti mjesto zvano Zabava, kome ne bi bilo dobro. Službeni opis kaže sljedeće: "Vikendi, izolirani otok prepun odmarališta smještenih u sjeni planine Kreznic, udomljavao je brojne atrakcije, biznise i sela. Zagledajte se u budućnost kroz postrojenje za lansiranje svemirskih letjelica Cosmodrome ili se vratite u prošlost i hodajte s divovima u pretpovijesnom Dino Parku. Posjetite ostarjeli Castle ili obiđite vinariju. Vikendi je lijep koliko je opasan i preživjeli koji se kreću ovim izuzetno hladnim prostorima morat će biti još pažljiviji, jer ostavljaju svoje otiske u svježe napadalom snijegu. Dani na Vikendiju su dugi, ali nakon što sunce zađe, aurore će ispuniti nebo obasjano mjesecom".

Iako je tim to lijepo i pjesnički opisao, većina igrača vjerojatno neće imati vremena za uživati u pogledu, nego će biti koncentrirana na osvajanje svoje porcije fine pečene piletine. Osim nove mape, na kojoj je gameplay brži nego na Erangelu i Miramaru, ali u kojem je nužna veća količina taktiziranja nego na Sanhoku, stigla je hrpa drugih promjena.

Za početak, zainteresirani igrači mogu kupiti Survivor Pass: Vikendi. U narednih deset tjedana igrači će moći riješiti više od 300 misija koje će im otključavati razne nagrade. Survivor Pass je dostupan u dva oblika - besplatan u kojem mogu sudjelovati svi igrači i Premium Pass koji se prodaje po cijeni od 9,99 eura i nudi posebne misije i nagrade. Nagrade se otključavaju kako skupljate XP, a svakog dana možete riješiti tri misije, dok će tjednih biti deset. Ako želite preskočiti cijeli taj dio možete platiti 5, 18 ili 35 eura za otključavanje 5, 20, odnosno 50 levela koji donose svoje nagrade. Kao i za Sanhok, tim je pripremio interaktivne stranice, pa bacite oko ako želite više informacija.

Od drugih novosti spomenulo se sljedeće: novo oružje koje možete pronaći samo na novoj mapi, AR - G36C, motorne sanjke za lakše kretanje po snijegu, Replay Editor kojim možete uređivati svoje najbolje trenutke, promijenjeni sustav padobrančenja, dorađeni sustav rangiranja po sezonama, poboljšano korisničko sučelje i promijenjen izbornik za biranje modova i mapa, optimizirane performanse te ispravci solidne količine bugova. Detaljne opise i cijeli popis promjena možete proučiti ovdje.

Vikendi je trenutno dostupan samo za PC, ali bi trebao stići na konzole idućeg mjeseca. Vlasnicima Xboxa One, koji su imali pristup PUBG-ju kroz Xbox Game Preview od kraja prosinca prošle godine i dobili konačnu verziju u rujnu, su se 7. prosinca pridružili oni koji igraju na PlayStationu 4. Za one koji još nisu kupili PUBG na računalima, trenutno na Steamu mogu igru nabaviti po sniženoj cijeni. Osnovnu igru možete kupiti za 19,99 eura, a ako želite igru i Vikendi Survivor Pass možete paket kupiti za 24,99 eura. Ponuda vrijedi do 3. siječnja kada završava Steam Winter Sale koji službeno započinje sutra.