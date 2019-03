Sony emitirao prvu epizodu State of Play, saznali smo što stiže na PS4 i PS VR

Kao što je bilo najavljeno krajem prošlog tjedna, Sony je odlučio posuditi ideju od Nintenda i svojim fanovima kroz kratku, unaprijed pripremljenu prezentaciju reći što mogu očekivati od sadržaja u narednih par mjeseci. Prva prezentacija State of Play trajala je nešto više od petnaest minuta i dobili smo prikaze poznatih igara, kao i nove najave. Sony se dosta usmjerio na svoj PS VR, pa ćemo najave podijeliti na one koje su za VR i ostale.

Marvel's Iron Man VR

Prva stvar koju nam je Sony odlučio pokazati je naslov koji će vas staviti u ulogu poznatog super junaka, ali koji je u planu isključivo za PS VR. U najavnom traileru za Marvel's Iron Man VR mogli smo vidjeti kako netko napada avion u kojem se nalazi Tony Stark, a kad stvari zaguste zna se da je tu odijelo koje spašava dan. Razvojni tim zadužen za igru je Camouflaj, dok ćemo se za sve ostale informacije morati strpjeti. Okvirni datum izlaska je ova godina, cijene nema, a ni konkretnijeg prikaza gameplayja. Ako želite biti u toku, pratite službene stranice.

Five Nights at Freddy's VR Help Wanted

Horor serijal koji je postao popularan uglavnom zbog YouTubera, Five Nights at Freddy's, je već neko vrijeme na pauzi, da bi sada saznali čime se tvorac bavio. Novi nastavak zove se Five Nights at Freddy's VR Help Wanted, a u njemu ćete posjetiti neke lokacije iz originala i uz to se moći upoznati s novim likovima koji bi vas trebali strašiti. Ova bi igra trebala stići veoma brzo, budući da je određen okvirni datum izlaska za proljeće ove godine. Kako metalne životinje izgledaju iz ove perspektive možete vidjeti u nastavku, a za više detalja vas možemo poslati na PlayStationov blog, jer službenih stranica nema.

Blood & Truth i drugi VR naslovi

Za Blood & Truth je Sony odlučio da je vrijeme za akcijski blockbuster u stilu holivudskih filmova, ali ovaj put s VR uređajem. Igra vas stavlja u ulogu Ryana Marksa, elitnog vojnika specijalnih postrojbi, koji mora spasiti svoju obitelj od opakog kriminalca. Osim pucanja, bavit ćete se istraživanjem i otkrivanjem tajni, a ovisno o odlukama koje donesete će se priča mijenjati. Ova igra stiže 28. svibnja i moći ćete je nabaviti po cijeni od 60 eura. Službene stranice kriju nešto više informacija, a ako vas zanima kako to sve izgleda u pokretu, tu je novi trailer.

Nakon ove igre je Sony pripremio montažu za još nekoliko drugih VR naslova koje vlasnici tog uređaja mogu očekivati do kraja ove godine.

Observation

Početkom listopada prošle godine je razvojni tim NoCode, poznat po horor igri Stories Untold, najavio svoj novi projekt. Odlučili su se za znanstveno-fantastični triler kojeg su nazvali Observation i u kojem će igrači pokušati saznati gdje su nestali doktorica Emma Fisher i njena posada, samo na malo drugačiji način. Utjelovit ćete umjetnu inteligenciju S.A.M. i kroz njen objektiv pratiti priču. Igra je tada najavljena za PlayStation 4 i PC, a sada smo saznali kada će igra postati dostupna. Devolver Digital će igru izdati 21. svibnja, a zasad još ne znamo po kojoj cijeni će se prodavati. Slike i nešto više detalja možete pronaći ovdje.

Concrete Genie

Za Concrete Genie smo prvi puta mogli čuti krajem listopada 2017. godine kada je razvojni tim Pixelopus otkrio taj spoj avanture i platformera. Tada je u planu bilo izdati igru do prošle godine, no od te najave nismo čuli ništa više. Sada se to promijenilo - dobili smo prvi konkretan prikaz, kao i novi okvirni datum izlaska. U ovoj ćete igri pratiti dječaka kojeg vršnjaci nimalo ne vole i zbog toga maltretiraju, ali on spas pronalazi u svojoj umjetnosti i magičnom kistu s kojim će promijeniti grad u nešto bolje. Na njegovu žalost, u sjenama se kriju i opake stvari, pa zadatak postaje mnogo kompliciraniji. Osim što igra stiže na PS4, imat će i podršku za VR, a trebala bi izaći ove jeseni. Ako želite saznati nešto više, zaputite se na ove stranice.

Days Gone

O ovoj ekskluzivi za PlayStation 4 smo do sada dobili brojne detalje, no svejedno ćemo se još jednom prisjetiti o čemu se radi. Bajker Deacon St. John je plaćenik koji živi u post-apokaliptičnom svijetu kojeg su preplavili hodajući mrtvaci. Budući da ljudima to nije dovoljno velik problem, vole se još i međusobno ubijati. St. John se do sada uspješno bavio samo svojim problemima, ali više neće imati taj luksuz. Iako ćete se u igri baviti raznim nasilnim aktivnostima, velik je naglasak stavljen na priču - nedavno je otkriveno kako igra ima čak šest sati snimljenih scena, a da će vam za ukupni prelazak trebati oko 30 sati. Kratak presjek onog što se događa dobili smo u novom traileru, a sve druge informacije ćete pronaći ovdje. Days Gone izlazi 26. travnja.

Mortal Kombat 11

Svoje apsurdno krvave i hip-hopom prožete dvije i pol minute dobila je nova borilačka igra iza koje stoji NeatherRealm Studios. Od službene najave na prošlogodišnjoj dodjeli nagrada The Game Awards tim stalno otkriva neke detalje, pa smo tako u novom traileru dobili informaciju da se vraćaju likovi Jax, Kung Lao i Liu Kang. Od izlaska igre dijeli nas još manje od mjesec dana i koje beta testiranje (prvo je samo za one koji odrade predbilježbe i igraju na konzolama), a ako želite vidjeti kako će dio priče izgledati, vjerojatno će vas zanimati trailer u nastavku. Mortal Kombat 11 izlazi 23. travnja za PlayStation 4, PC i Xbox One, dok je sve objavljene informacije razvojni tim stavio na službene stranice.

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Ljubitelji Crash Bandicoota je pretprošlo ljeto obradovao N. Sane Trilogy – kolekcija koja je okupila sva tri originalna platformera u obnovljenom izdanju. Već neko vrijeme znamo da će isti tretman dobiti i Crash Team Racing, trkaća igra u stilu Mario Karta, a oni koji će igrati igru na PlayStationu 4 imat će pristup nekim ekskluzivnim sadržajima. Oni uključuju retro kozmetičke dodatke za vozače i bolide, kao staze, arene i borbene modove iz igre Crash Nitro Kart. Igrači će moći zaigrati Crash Team Racing Nitro-Fueled od 21. lipnja, a osim za PlayStation 4, najavljene su verzije za Xbox One i Switch. Više detalja potražite na ovim stranicama.

No Man's Sky Beyond

Razvojni tim Hello Games je nakon veoma lošeg početka za svoju svemirsku survival igru No Man's Sky nastavio raditi na njoj da bi sada, par godina nakon izlaska, pružila igračima iskustvo blizu onome što su bili obećali. S novom besplatnom nadogradnjom Beyond će se tome još malo približiti, budući da je za nju u planu propisna implementacija multiplayera. Verzija za PS4 će također donijeti podršku za VR, pa možete istraživati svemir i tako ako želite. Nadogradnja bi trebala stići ovog ljeta, a budući da donosi velike promjene, mogla bi biti uspješna kao i prošlogodišnji NEXT, zbog kojeg je velik broj igrača odlučio igri pružiti novu priliku. Sve informacije o ovoj ambicioznoj igri koja polako, ali sigurno dolazi do onoga što je tim htio od početka napraviti možete pronaći ovdje.