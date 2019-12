Sony održao posljednju State of Play prezentaciju za ovu godinu, najavljen Resident Evil 3 Remake

Prošlog petka je Sony putem službenog bloga obavijestio sve vlasnike njihove aktualne konzole, kao i one druge koje te informacije možda zanimaju, da će se u utorak održati posljednja prezentacija State of Play za 2019. godinu. Nintendo je prvi započeo ovaj trend kroz svoje Direct prezentacije, a kako se koncept svidio i drugim taborima i oni su počeli na taj način obavještavati svoje fanove o nadolazećim igrama i ostalim novostima za svoj sustav. Ovog puta nam je u nešto više od 20 minuta prikazano dosta igara, pa ćemo izdvojiti sve važno što je spomenuto.

Resident Evil 3 Remake

Kao po običaju, najvažnija najava ostavljena je za kraj. Capcom je u posljednjih par godina opet procvao, što s novim igrama, što s reizdanjima starih, a već kad im je novo izdanje Resident Evila 2 toliko dobro prošlo, zašto ne bi nastavili s tim trendom. O Resident Evil 3 Remakeu šuška se već neko vrijeme, kroz glasine i curenje artworka, da bi danas dobili službenu potvrdu.

Prema onome što se u najavnom traileru može vidjeti, akcija će se odvijati s pogledom iz prvog lica, dok ćemo Jill Valentine i ekipu pratiti u borbi i bijegu od opakog Nemesisa i drugih mutanata. Kao i prijašnji remake, i ovaj Capcom mijenja iz temelja, a svi zainteresirani moći će ga zaigrati 3. travnja iduće godine. Osim za PlayStation 4, stižu verzije za PC i Xbox One, i uz to, ako želite, možete od danas odraditi predbilježbe. Svi koji to naprave dobit će pristup i Resident Evil Resistanceu, asimetričnom multiplayer iskustvu čija najava nije baš najbolje prošla. Sve informacije koje je izdavač bio spreman objaviti nalaze se na ovim stranicama, a za ostatak možete pratiti portal za sve vezano uz svijet ovih survival horora.

Ghost of Tsushima

Igra koju je Sony najavio prije par godina za vrijeme svoje E3 prezentacije i dalje je uglavnom misterij. Znamo da se radnja odvija u feudalnom Japanu, da ćemo upravljati čovjekom koji je veoma vješt borac, da ćemo se uz to šuljati i da će se svakakve loše stvari događati. Danas smo dobili veoma kratak prikaz koji izgleda ovako:

Dakle nismo opet saznali ništa novo, nego smo dobili podsjetnik da na igri radi Sucker Punch, razvojni tim poznat po akcijskom serijalu Infamous. To također znači da su šanse da igra stigne na bilo koju drugu platformu gotovo nepostojeće. Gospođa koja je pričala za vrijeme prezentacije State of Play rekla je da ćemo više informacija dobiti za vrijeme dodjele nagrada The Game Awards koje se održavaju za dva dana, pa ćemo vam prenijeti sve što saznamo. Do tada vas možemo uputiti na ove stranice.

Babylon's Fall

Ovo je još jedna igra o kojoj ne znamo puno, a koju je prošle godine najavio Square Enix. Na njoj trenutno radi PlatinumGames, stiže na PlayStation 4 i PC, i danas smo dobili prvi konkretan prikaz.

Prema viđenome, tipični stil ovog razvojnog tima poznat po akcijskim naslovima kao što su Bayonetta, Vanquish, Nier: Automata i najnovija, Astral Chain. Detalja i dalje baš nema, možemo vidjeti fantazijsko okruženje, svakakve protivnike i napade, i ogromnog bossa. Na kraju trailera smo dobili informaciju da će nam tim više otkriti na ljeto, lako moguće za vrijeme idućeg sajma E3. Na službenim stranicama možete ostaviti svoju email adresu, ako želite primiti novosti čim one budu spremne, ali osim toga nećete pronaći ništa osim današnjeg i najavnog trailera.

Predator: Hunting Grounds

Asimetrično multiplayer iskustvo koje je do sada bilo najavljeno kao ekskluziva za PlayStation 4, stići će i na PC. Predator: Hunting Grounds će, kao što mu ime kaže, igračima ponuditi opciju da igraju kao taj ubojiti lovac iz istoimenog znanstveno-fantastičnog svijeta, dok će ostalih četvero igrača igrati kao obični vojnici i pokušati ostati živi i nadmudriti ga.

Razvojni tim IllFonic priprema tri klase predatora, raznolika oružja i mogućnost biranja spola, a svi zainteresirani igrači moći će u akciju uskočiti 24. travnja iduće godine. Predbilježbe za obje platforme su spomenute, no u trenutku pisanja ih još nije bilo moguće odraditi. Kada postanu dostupne, svi oni koji se odluče na kupovinu dobit će neke bonuse. Nešto više o klasama i viziji koju tim ima za igru možete pročitati na službenom blogu, dok ćete sve informacije koje su do sada objavljene pronaći na ovim stranicama.

Dreams

Media Molecule radi na igri Dreams već jako dugo. Njihov projekt, u kojem igračima prepuštaju alate i kreativnost da unutar igre rade svoje igre, se od ove godine nalazi u otvorenom beta testiranju, a nešto manje od šest godina nakon veoma kratke najave izaći će u konačnom obliku.

Ovo je jedina igra koju trenutno možete nabaviti u Early Access izdanju na PlayStationu 4, ali ako želite verziju 1.0 ne morate više dugo čekati. Dreams će stići na Sonyjevu aktualnu konzolu 14. veljače 2020. godine. Ako vas zanima nešto više o ovom zanimljivom projektu, detalji se nalaze ovdje, zajedno s poveznicom na PSN trgovinu ako želite igru igrati odmah.

Sve ostale najave

Jedna od najpopularnijih indie igara ove godine bila je, uglavnom zbog blesave premise i izvedbe, Untitled Goose Game. Do sada su stanovnicima malog mjesta kao guska glavobolje mogli zadavati PC igrači (ekskluzivno putem EGS-a) i oni koji igraju na Switchu, dok će PlayStation 4, kao i Xbox One verzija postati dostupne 17. prosinca. Honk.

Oni koji još uvijek mogu pratiti priču Kingdom Heartsa dobit će novu priliku za testirati svoje sposobnosti povezivanja priče koju je Square Enix započeo prije malo manje od 18. godina. Dobili smo najavu novog DLC-a, pa će puno ime igre biti Kingdom Hearts III: Re-Mind, što je dosta jednostavno za zapamtiti. Najnovija igra u ovom serijalu izašla je početkom siječnja ove godine za PS4 i Xbox One, a prvi dodatak izaći će par dana prije prve obljetnice, 23. siječnja. Sve što je Square Enix o njemu objavio možete pročitati ovdje, a ukratko možete očekivati još priče, nove likove i velike bitke.

Logičku igru čije su zagonetke temeljene na percepciji i koja je nešto inspiracije za priču i naraciju posudila iz Portala, Superliminal, dobili smo priliku zaigrati na računalima kao Epic Games Store ekskluzivu. Iduće godine, na zasad neodređeni datum, će se to promijeniti, jer je najavljena verzija za konzole. Razvojni tim Pillow Castle pripremio je poseban trailer za PS4 verziju koji možete pogledati u nastavku. Osnovne informacije o igri nalaze se na ovim stranicama.

Za battle royale igru s čarobnjacima imena Spellbreak smo prvi puta čuli prije nešto više od godine dana, a od tada je razvojni tim Proletariat odlučio svoje alfa testiranje i sve faze nakon toga ekskluzivno ponuditi putem Epic Games Storea. Danas je stigla vijest da će i PlayStation 4 igrači moći vidjeti o čemu se radi i to putem zatvorenog beta testa koji će započeti na proljeće. Tim kaže da je njihova igra dijelom roguelike, dijelom battle royale i dijelom RPG, pa ako vam to zvuči privlačno možete se više informirati putem službenih stranica.

Posljednja igra koja je spomenuta za vrijeme State of Play prezentacije bila je ekskluziva za PSVR, Paper Beast. Na njoj radi tvorac kultne platformerske avanture Another World koja je izašla 1991. godine, a opis kaže da se radi o "odiseji koja nalikuje na snove, čija se radnja odvija u nadrealističnoj simulaciji s divljim životinjama". Najavni trailer će vam situaciju vjerojatno bolje dočarati, dok je razvojni tim Pixel Reef pripremio slike i malo više detalja ovdje. Igra bi trebala izaći u prvom kvartalu 2020. godine, po zasad neodređenoj cijeni.

Kao što je Sony napomenuo u blogu, nikakvih detalja o PlayStationu 5 nije bilo. Ako želite pogledati cijelu prezentaciju, video se nalazi u nastavku. To je to od Sonyja za ovu godinu, osim još par najava koje će izdavači i timovi podijeliti preksutra za vrijeme Keighleyjeve dodjele nagrada The Game Awards.