Sony otkrio prve detalje o PlayStationu 5

Već dugo vremena se šuška da Sony radi na novoj konzoli i da je to jedan od glavnih razloga zbog kojeg će preskočiti ovogodišnji sajam E3. Sve što su bili spremni objaviti o naslovima kao što su Days Gone, The Last of Us 2, Ghosts of Tsushima, Death Stranding i Nioh 2 su već napravili, a osim za prvu spomenutu u nizu neki misle da će ostale pričekati izlazak nove konzole.

Danas je Sony prvi put službeno progovorio o dijelu onoga što potencijalni kupci mogu očekivati, a čast otkrivanja detalja imao je Mark Cerny (koji je bio sistemski arhitekt i za PlayStation 4) putem ekskluzivnog intervjua za portal Wired. Cerny se dotaknuo isključivo hardverskog dijela nove konzole i napomenuo da ona neće biti spremna za izlazak u 2019. godini.

Iako joj to nije službeno ime, konzola za koju mnogi smatraju da će se zvati PlayStation 5 koristit će treću generaciju AMD Ryzen procesora s osam jezgri i posebno dizajniranu Radeon Navi grafičku karticu koja će podržavati ray-tracing tehnologiju. Zbog toga će nova konzola imati podršku za 8K rezolucije, što je dobro za one koji mogu priuštiti takve televizore. Također, spomenula se podrška za 3D zvuk s kojim se Sony nada još više uvući igrače u svjetove koje timovi stvaraju.

Možda najveća promjena, osim samih poboljšanja na području procesora i grafike, je ubacivanje SSD-a. Prema onome što piše Wired, Cerny je sa sobom imao prototip konzole na kojem je demonstrirao učitavanje u igri Marve's Spider-Man, koja je izašla sredinom rujna prošle godine. Na PlayStationu 4 je učitavanje trajalo 15 sekundi, a na novoj konzoli samo 0,8 sekundi. Budući da je to jedna od stvari koja se najviše zamjera konzolama, ova će vijest sigurno razveseliti one kojima je to preferirani način uživanja u igrama.

Još jedna pozitivna stvar, barem za Sonyjev tabor, je objava da će podržavati backwards-compatibility. U prijevodu, PlayStation 4 igre moći ćete igrati i na PlayStationu 5. Posljednja stvar koje su se dotakli je PS VR. Svi oni koji imaju ovaj uređaj za virtualnu stvarnost, moći će ga nastaviti koristiti i na novoj konzoli, pa osim nove konzole barem nećete morati kupovati i novi VR headset.

Budući da Sony preskače ovogodišnji E3 i da nije spreman novu konzolu početi prodavati do 2020. godine, pitanje je kada će podijeliti ostale detalje o tom komadu hardvera na kojem rade. Nedavno su započeli s emitiranjem prezentacija u stilu Nintendo Directa, ali nije baš vjerojatno da će neku veću i važniju najavu predstaviti u tom formatu. U svakom slučaju, vlasnici PlayStationa 4 su do kraja ove godine mirni, a nakon izvrsne prošle godine, vidjet ćemo koliko će Sony ekskluziva ove godine izdati.