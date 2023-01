Sony potvrdio datum izlaska Returnala na PC-ju, igramo ga 15. veljače

Obzirom da mahom sve igre s PlayStationa dobivaju izvrsne kritike i veliku pažnju igrača nakon što su prebačene na PC, ne čudi da Sonyjeva ofanziva ne jenjava. Kako znamo, već 3. ožujka očekuje nas The Last of Us Part I, veliki hit za kojeg smo mislili kako ga nikada nećemo zaigrati na PC-ju, a jučer je potvrđeno i kako nešto ranije, točnije 15. veljače, na spomenutu platformu stiže i Returnal. Prisjetimo se, riječ je o prvoj pravoj ekskluzivi za PlayStation 5 rađenoj isključivo za nju koja nas vodi u "beskrajni dan" uz roguelike napucavanje i umiranje na bezbroj načina.

Iako se priča o Returnalu na PC-ju proteže već dugo vremena, krajem prošle godine smo se čudom čudili njegovim hardverskim zahtjevima koji su objavljeni na Steamu, što je jučer u ranije spomenutom blogu i potvrđeno. Doduše, ekipa je to malo bolje razradila, pa su hardverski zahtjevi razvrstani obzirom na željeni grafički prikaz počevši od minimalnih do onih koji podržavaju sve napredne funkcije i mogućnosti za što će nam, sada i službeno, trebati 32 gigabajta memorije uz poprilično jake ostale komponente.

Od podržanih tehnologija spominju se Nvidia DLSS, AMD FSR, ray tracing sjena i odsjaja, podrška za Ultrawide i Super Ultrawide prikaz, 3D zvuk, te dakako, DualSense kontroler s kojim će prema tvrdnjama Sonyja igranje biti i najugodnije. Bolji uvid u Returnal za PC dat će vam promotivni video u sklopu ove vijesti, a u nastavku slijede hardverski zahtjevi u svih pet kategorija uz napomenu kako za sve vrijedi operacijski sustav Windows 10 i 60 gigabajta prostora na SSD-u.



Minimum

Grafičke postavke: niske, 720P @ 60FPS

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) ili AMD Radeon RX 580 (8 GB)

CPU: Intel Core i5-6400 (2,7GHz) ili AMD Ryzen 5 1500X (3,5GHz)

RAM: 16 GB DDR4



Medium

Grafičke postavke: srednje, 1080P @ 60FPS

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 GB) ili AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB)

CPU: Intel Core i5-8400 (2,8GHz) ili AMD Ryzen 5 2600 (3,4GHz)

RAM: 16 GB DDR4



Recommended

Grafičke postavke: visoke, 1080P @ 60FPS

GPU: NVIDIA RTX 2070 Super (8 GB) ili AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB)

CPU: Intel i7-8700 (3,7 GHz) ili AMD Ryzen 7 2700X (3,7 GHz)

RAM: 16 GB DDR4



Epic

Grafičke postavke: najviše, 4K @ 60FPS

GPU: NVIDIA RTX 3080 (10 GB) ili AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB)

CPU: Intel i7-9700K (3,7 GHz) ili AMD Ryzen 7 3700X (3,6 GHz)

RAM: 32 GB DDR4



Ray tracing

Grafičke postavke: najviše, 4K @ 60FPS

GPU: NVIDIA RTX 3080 Ti (12 GB) ili AMD Radeon RX 6950 XT (16 GB)

CPU: Intel i9-11900K (3,5 GHz) ili AMD Ryzen 9 5900X (3,7 GHz)

RAM: 32 GB DDR4