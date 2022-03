Sony predstavio tri modela PlayStation Plus pretplate koji kreću od lipnja

Microsoftov Game Pass pretplatnički model u kojem nude sve svoje naslove za Xbox i PC, kao i gomilu drugih koji se mogu pronaći na ovom servisu je do sada okupio zajednicu od 25 milijuna igrača što prema procjenama donosi zaradu od otprilike 250 milijuna dolara mjesečno. Obzirom na takve brojke, već nekoliko mjeseci se nagađa, ne hoće li, već kada će sličan potez napraviti Sony sa svojim PlayStation Plusom.

Prema novom službenom priopćenju, nova pravila koja na neki način spajaju PS Plus i PS Now kreću već početkom lipnja kada će zaživjeti na nekim teritorijima Azije, iza kojih slijede Sjeverna Amerika, Europa i nakon njih i ostatak svijeta. Tako ćemo od lipnja imati na izbor tri modela pretplate, Essential, Extra i Premium, s time da je Essential u biti postojeći PS Plus, te će pretplatnicima mjesečno darivati dvije igre, ekskluzivne popuste, snimanje pozicija u oblaku i pristup multiplayeru po cijeni od 8,99 eura mjesečno, 24,99 eura kvartalno, te 59,99 eura godišnje.

PlayStation Plus Extra uz sve pogodnosti Essentiala u priču uvrštava oko 400 igara za PS4 i PS5 uključujući hitove njihovog vlastitog PlayStation Studiosa i partnerskih izdavačkih kuća, a kao i kod Game Passa, sve ih je moguće downloadati i igrati besplatno dokle god traje pretplata. PlayStation Plus Extra će se nuditi po cijeni od 13,99 eura mjesečno, 39,99 eura za tri mjeseca, odnosno 99,99 eura godišnje. Najjači model, PlayStation Plus Premium svemu navedenom dodaje još 340 igara uključujući igre za PS3 dostupne putem streaminga, kao i klasike s originalnog PlayStationa, PS2 i PSP-a koje je moguće zaigrati na PS4 i PS5. Uz to, igrači će dobiti prigodu vremenski ograničenog isprobavanja odabranih naslova prije kupnje što će ih koštati 16,99 eura mjesečno, 49,99 eura kvartalno i 119,99 eura godišnje.

Kako kažu u priopćenju, nakon što novi PS Plus starta, PlayStation Now više neće biti dostupan i pretplatnici će migrirati u PlayStation Plus Premium, a Extra i Premium modeli će igračima od samog starta nuditi besplatno igranje hitova kao što su Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 i Returnal, dok Sony usko surađuju s partnerima kako bi se popis kontinuirano nadopunjavao.