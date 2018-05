S.T.A.L.K.E.R. 2 opet u izradi

Prva igra u post-apokaliptičnom serijalu S.T.A.L.K.E.R. izašla je krajem ožujka 2007. godine i ugodno iznenadila velik broj igrača i kritičara. Punog imena Shadow of Chernobyl, radnja se odvijala u istoimenom gradu koji je poznat po eksploziji nuklearnog reaktora. Razvojni tim je odlučio da jedna nije dovoljna, već je za svoju igru zamislio da je 2006. godine došlo do još jedne eksplozije zbog koje su se počeli pojavljivati razni mutanti i neobična energija.

Radnja započinje 2012. godine kada vi, kao jedan od plaćenika koji su poznati kao titularni Stalkeri, odlazite u tu izoliranu zonu prepunu svega i svačega u kojoj morate pokušati preživjeti, pronaći relikte pune te energije te saznati o mračnoj prošlosti i nedorečenoj budućnosti tog grada. Nakon prve igre je GSC Game World pripremio još dva nastavka, Clear Sky i Call of Pripyat, a 2010. godine najavili su S.T.A.L.K.E.R. 2.

Nažalost, nedugo nakon toga, razvojni je tim zatvorio svoja vrata i obustavljen je rad na igri. Nakon nekoliko godina tišine, opet su krenuli s radom te napravili i izdali Cossacks 3, da bi sada stigla vijest kako nisu zaboravili na svoj FPS serijal.

Osim te kratke obavijesti s poveznicom na službene stranice na kojoj jedino stoji ime igre i godina, tim nije ništa drugo objavio. Znamo da se igra zove S.T.A.L.K.E.R. 2 i da će biti spremna tek 2021. godine. To je prilično daleko u igraćem svijetu, pa je moguće da će se do tada svašta dogoditi, no ljubitelji serijala se mogu barem malo poveseliti jer tim od njega nije odustao. Nadamo se da će uskoro podijeliti nešto više informacija, a ako želite biti u toku pratite ili Facebook ili Twitter profil razvojnog tima.