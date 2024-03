Star Wars: Battlefront Classic Collection objavljen s podrškom za samo tri servera

Ljubitelji Star Warsa su jučer dočekali izlazak Star Warsa: Battlefront Classic Collection, kompilaciju sastavljenu od originalnog Star Warsa: Battlefront iz 2004., te Star Warsa: Battlefront II koji je stigao godinu kasnije. Dakako, dvadeset godina stare igre u istom paketu su popraćene i sa svim naknadno objavljenim sadržajima poput dodatnih heroja, kao i mapama kao što su Bespin: Cloud City ili Rhen Var: Harbor. Osim kampanja koje su u oba naslova identične originalima, igrači su se veselili ovom reizdanju mahom zbog nostalgije i prilike da zaigraju legendarne mrežne bitke baš kao nekad, no kako stvari stoje, samo su rijetki u tome uspjeli.

Ne znamo je li riječ o nepredviđenim tehničkim poteškoćama ili se netko u Aspyru koji potpisuje ovo izdanje gadno preračunao, no činjenica jest da su prilikom jučerašnjeg izlaska za multiplayer igranje bila dostupna samo tri (3!) servera. Obzirom da znamo da svaki od njih podržava 64 igrača, dolazimo do brojke od 192 igrača koliko ih je maksimalno moglo zaigrati multiplayer i nakon tog "iznenađenja" za potencijalne jurišnike, krenula je lavina negativnih komentara zbog koje čak i pretplata na Star Wars: The Old Republic sa svojih 29 posto pozitivnih komentara kao najgore ocijenjeni Star Wars proizvod na Steamu zvuči solidno.

Naime, negativno mišljenje o Battlefront Classic Collectionu je izrazilo čak 81 posto igrača i premda su se u međuvremenu pojavili novi serveri, ispada da ni oni nisu rješenje zbog brojnih drugih tehničkih problema poput visokih latencija, grešaka prilikom spajanja na servere i rušenja igre koje su priznali i sami developeri i prema obećanju, rade na njihovom otklanjanju. Izgledno je da će se situacija vremenom poboljšati, no uz toliku negativnu famu, Battlefront Classic Collection se već sada čini kao totalni promašaj.