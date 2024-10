Najavljen Tomb Raider 4-6 Remastered, igramo ga u veljači

U veljači ove godine imali smo priliku zaigrati originalne avanture gospođice Croft u Aspyrovoj remasteriranoj verziji, jednostavno nazvanoj Tomb Raider 1-3 Remastered. Iako je od kritike dobila tek prosječne ocjene, obnovljena trilogija je od strane igrača prilično dobro prihvaćena, te su developeri odlučili nastaviti niz najavom Tomb Raider 4-6 Remastered.

Spomenuta kompilacija trebala bi se pojaviti u prodaji točno godinu dana nakon prethodnika, točnije 14. veljače 2025., a uključuje naslove The Last Revelation (1999), Chronicles (2000) i The Angel of Darkness (2003). Kao i ranije, sva su poglavlja grafički unaprijeđena i prilagođena suvremenim igračkim platformama, a posebno će biti zanimljivo vidjeti kako će autori riješiti problematičnu igrivost iz The Angel of Darknessa.

Naime, riječ je o najlošije ocijenjenom poglavlju čitavog serijala, zbog kojeg se gotovo odustalo od daljnjih nastavaka. Međutim, originalni tim Core Design predao je posao u ruke Crystal Dynamicsa, koji su potom napravili potpuni reboot i ponovo uzdigli ovu franšizu.

Tomb Raider 4-6 Remastered će biti dostupan za Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X i PC (putem Steama i Epic Games Storea) po cijeni nešto nižoj od trideset eura, koliko je koštala i prva remasterirana trilogija. Ako Aspyr nastavi ovim tempom, vrlo je vjerojatno da ćemo u veljači 2026. imati priliku zaigrati obnovljena izdanja Legends, Anniversary i Underworlda, koji su nastavili ovaj niz.