Star Wars Battlefront II dobiva novi sustav progresije

EA se, najblaže rečeno, nije usrećio sa Star Wars Battlefrontom II. Iako je igra izgledala kao da će poboljšati sve aspekte solidnog originala, zbog kontroverzne implementacije mikrotransakcija je igraća zajednica veoma burno reagirala. Inače se priča o vokalnim manjinama, no ovog puta je reakcija natjerala EA da privremeno ukinu mikrotransakcije i tim EA DICE da razmisli kako će promijeniti sustave koji su na njima temeljeni.

Za to im je trebalo nekoliko mjeseci, ali su sada putem služenih stranica objavili kako novi sustav progresije stiže veoma brzo, točnije 21. ožujka, i kako je zapravo kompletno redizajniran. Uz to su odlučili promijeniti kako kozmetički dodaci funkcioniraju, no idemo redom.

Prva glavna promjena je da će sustav sada biti linearan i da sve iteme, uključujući Star Cards, sada možete dobiti isključivo igranjem. Nema više kupovanja dodataka kako biste bili jači. Umjesto toga ćete za klase, heroje i brodove skupljati iskustvo, a nakon svakog novog levela dobivate Skill Point za otključavanje nadogradnji.

Kutije koje su sadržavale svakakve iteme i spomenute karte više neće biti moguće kupiti, niti će one sadržavati Star Cards. Njih nakon nove nadogradnje dobivate dnevnim logiranjem, kroz izazove ili odrađivanjem Milestonea. Uz sve spomenuto, vratit će se i mikrotransakcije, ali će one vrijediti samo za kozmetičke dodatke. Njih ćete od travnja moći kupovati Creditsima (valutom koju zarađujete igranjem) ili Crystalsima (valutu koju kupujete novcima).

Za kraj tim kaže kako su ovo značajne promjene te kako planiraju nastaviti s poboljšavanjem osnovne igre i radom na novom sadržaju. Osim samih nadogradnji i balansiranja u narednih nekoliko mjeseci žele ubaciti nekoliko novih modova koji će unijeti dodatnu zabavu u igru. "Zbilja smo uzbuđeni oko budućnosti igre i bila bi nam čast da s nama dođete na to putovanje".

Pitanje je koliko će igrača biti spremno na takvo što, unatoč tome što su ove promjene zbilja dobre. Vidjet ćemo kako će se situacija razvijati nakon implementacije ovih promjena za tjedan dana, ali neki na Redditu već slave pobjedu.