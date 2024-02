Starfield na Steamu izgubio 96% početnih igrača

Nakon izlaska Starfielda je postalo jasno da je sva ta velika prašina koja se oko njega podizala bila tek marketinški trik. Daleko od toga da neke odlične ideje nisu prisutne, no mnogo toga je moglo biti bolje odrađeno, a ne samo nabacano tek toliko da postoji, poput "tisuća planeta" koji su mrtvi i nemamo na njima što raditi. Nadalje, za jedan SF RPG, svemirska putovanja i brodovi o kojima se u najavama toliko pričalo su potpuno beznačajni jer se sve svodi na puki pritisak tipke i stizanje na odredište nakon učitavanja. Da ne duljimo, problema je bilo, a Bethesda je na sva usta obećavala ispravke od kojih je neke izbacila, no one najvažnije još uvijek nije, pa većinu nedostataka rješavaju sami igrači svojim modifikacijama.

Tromost Bethesde nije mogla proći nekažnjeno, a kazna je stigla u vidu drastičnog pada interesa za Starfield što je vidljivo po broju igrača. Naime, nakon izlaska je Starfield u jednom trenutku imao nešto više od 300 tisuća igrača istovremeno, što nije neki vrhunski rezultat, ali nije ni za odbaciti, a tijekom proteklog vikenda je, prema podacima sa SteamDB-a, ta brojka pala na samo 12.490 igrača što je pad od preko 96 posto.

Spomenuta brojka je Starfieldu tako osigurala 123. mjesto na ljestvici popularnosti, debelo iza Skyrima na 53. mjestu sa svojih 34.749 igrača, pa čak i Fallouta 4 na 74. mjestu i deset tisuća fanova manje, a govorimo o igrama starim oko desetak godina, dok o brojkama koje ostvaruju prvih deset najigranijih da ni ne pričamo. Dakako, u ove statistike nisu uračunati igrači koji Starfield igraju putem Game Passa, no na istom Starfield besplatan u sklopu pretplate, dok su svoje primjerke igrači na Steamu platili od 70 eura naviše. Iako smo i sami gajili nade da će developeri dovesti svoj uradak u pristojno stanje i uspjeti opravdati povjerenje, malo je vjerojatno da će se dogoditi neki veliki pomak koji bi donedavne fanove nagnao da ga opet zaigraju.