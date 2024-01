Starfield ušao u novu godinu s uglavnom negativnim kritikama igrača na Steamu

Objava pobjednika ovogodišnjih The Steam Awardsa ponukala nas je da zavirimo u stranice istih i otkrijemo iznenađujući podatak da Starfield ima samo 28 posto pozitivnih komentara

Valve je objavio pobjednike The Steam Awardsa, a pišući o njima ostali smo zapanjeni mješovitim, odnosno negativnim komentarima na račun Starfielda. Naime, spomenuti je dobio najviše glasova igrača za najinovativniju igrivost, no prema trenutnom stanju, pozitivno mišljenje o njemu je izrazilo 64 posto igrača od kada je pušten u prodaju početkom rujna, a ukoliko gledamo rezultate u posljednjih mjesec dana, isti iza crvene titule kriju samo 28 posto pozitivnih mišljenja igrača.

Slažemo se da Starfield nije savršen i nakon dužeg igranja počinje pokazivati sve više mana, no da je toliko loš, realno i nije. Ipak, očito onih kojima se svidio, ili nema ili nemaju potrebu napisati o njemu nešto dobro, dok oni razočarani moraju na neki način iskazati svoje nezadovoljstvo. Očito je davanje negativne ocjene najlakše, pa bacimo oko na neke od najčešćih zamjerki zbog kojih se Starfield doveo u ovaj nezavidan položaj.

Prvi od argumenata je svakako isprazna masivnost. Naime, iako u svijetu Starfielda navodno postoji preko tisuću planeta, nismo brojali i ne pada nam na pamet, Najveći broj njih su proceduralno generirane nakupine kamenja koje postoje samo zbog popunjavanja te brojke. Na njima igrači doslovce nemaju što raditi i nema razloga da ih posjećujemo, pa ispada da je riječ o ispunjavanju ranijih obećanja kako Bethesdu ne bismo nazvali lašcima. Nažalost, tvrtka koja je postala poznata po svojim bogatim okruženjima i koja je dokazala svoje majstorstvo kreiranja otvorenih svjetova u Skyrimu i Falloutu 4 u kojima na svakom koraku imamo neku aktivnost, u Starfieldu je potpuno podbacila.

Veliki broj igrača se žali i na predvidljive pratitelje koji su bez iznimke "dobri" što možda ne bi bio toliki problem da nas Baldur's Gate 3 nije razmazio svojom izvrsnošću glede tog dijela igrivosti. No, ne moramo se osvrtati na ovu definitivno najjaču igru u proteklih par godina. Dovoljno se prisjetiti prvog Dragon Agea, Divinityja, raznih drugih RPG-ova, pa čak, u manjoj mjeri, i jednog Mass Effecta u kojima su pratitelji bili svrsishodni, a ne samo partneri za veći bonus nakon što spavamo s njima.

Taj dio Starfielda definitivno nije razrađen, ali ako malo bolje pogledamo komentare, veliki broj igrača i ostale elemente poput izrade predmeta ili postaja, gradnje brodova, kuhanja ili istraživanja ne smatra svrsishodnima, već sporednim radnja koje su stavljene tek toliko da se nađu. Nadalje, putovanje ovim ogromnim svijetom, a iskreno to nas je zasmetalo od samog početka igre, je preplavljeno masom učitavanja na svakom koraku što uz animacije polijetanja i slijetanja možda na prvu izgleda solidno, ali toliko praznog hoda ubija atmosferu.

Iako stvari trenutno izgledaju vrlo loše, valja se prisjetiti da su i još neki megalomanski projekti startali upravo na taj način i igrači su ih popljuvali, da bi nakon pravilnog tretmana i stalnih nadogradnji zasjali u punom svjetlu. Govorimo dakako o No Man's Skyju i Cyberpunku 2077 kao svježim primjerima, ali i ostalim biserima poput Sea of Thivesa i Rainbow Sixa Siege koje su developeri uz mnogo truda izdigli iz pepela. Nema sumnje da Starfield može imati svjetlu budućnost, ali samo ukoliko Bethesda zasuče rukave i prestane s pričama kako su oni kojima se igra ne sviđa sve shvatili krivo. Da je riječ o pokojem negativnom komentaru, takvo što bi možda i prošlo, ali uz ovako porazne brojke, netko u Bethesdi mora lupiti šakom o stol i jasno svima dati do znanja da je jedina krivica, ali i mogući spas, isključivo na njima samima.