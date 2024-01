Valve objavio pobjednike The Steam Awardsa 2023 prema glasovima igrača

Već nekoliko godina tijekom velike zimske rasprodaje na Steamu, igrači i korisnici ovog servisa mogu glasovati za najbolje igre u jedanaest kategorija. Za razliku od sličnih godišnjih izbora, Steamov donosi jedanaest kategorija u kojima pobjednike odlučuju sami igrači prema prethodno nominiranim naslovima, pa ni ne čudi da se tu nađe svega i svačega. Primjerice, u kategoriji za najbolju igru godine natjecali su se Lethal Company, Resident Evil 4, Hogwarts Legacy. EA Sports FC 24 i Baldur's Gate 3, pri čemu je prestižnu titulu odnio potonji s čime se apsolutno slažemo.

Dok je u ovoj kategoriji bilo relativno lako predvidjeti pobjednika, u nekima to nije slučaj. Primjerice onoj za najinovativniju igrivost. Za finaliste je publika izglasala Remnant, Shadows of Doubt, Your Only Move is Hustle, Contraband Police i Starfield, a pobjedu je odnio upravo posljednji navedeni. Ne bi bilo čudno da do sada o njemu pozitivno mišljenje nije dalo samo 68 posto igrača, dapače, u posljednjih mjesec dana je ova igra dobila mizernih 28 posto pozitivnih kritika, no eto, Starfield je na neki način ipak uspio pokupiti priznanje na ovom izboru. Prije no što navedeno kompletan spisak pobjednika po kategorijama, spomenut ćemo kako Steam Winter Sale završava sutra, te da još nije kasno pokupiti kakav zaostali biser uz popriličan popust.

Game of the Year: Baldur's Gate 3

VR Game of the Year: Labyrinthine

Labor of Love: Red Dead Redemption 2

Best Game on Steam Deck: Hogwarts Legacy

Better With Friends: Lethal Company

Outstanding Visual Style: Atomic Heart

Most Innovative Gameplay: Starfield

Best Game You Suck At: Sifu

Best Soundtrack: The Last of Us Part I

Outstanding Story-Rich Game: Baldur's Gate 3

Sit Back and Relax: DAVE THE DIVER