Steam pokrenuo jesensku rasprodaju i nominacije za najbolje igre

Kao i kraj svake godine, tako su i posljednji dani ove obilježeni rasprodajama po mnogobrojnim servisima. Ako govorimo o Steamu, najvažnija rasprodaja se odvija krajem prosinca i osim brojnih popusta i popunjavanja kolekcija, tijekom iste je omogućeno glasovanje za najbolje igre podijeljene u nekoliko kategorija, a iste možete predlagati već sada.

Naime, jučer je pokrenuta jesenska rasprodaja na Steamu koja igračima ujedno daje i prigodu da nominiraju svoje favorite u jedanaest kategorija, a pobjednici će biti proglašeni 3. siječnja. Ukoliko ne koristite Steamov klijent, link na stranice gdje nakon prijave možete dati svoje prijedloge se nalazi ovdje, a da se ne pogubite, ispod svake kategorije stoji kratki opis, pa je primjerice kategorija "Best game you suck at award" namijenjena igrama koje volite, ali su najteže koje ste ikad zaigrali, dok je "Better with friends award" namijenjena multiplayer igrama, kako kompetitivnim, tako i kooperativnim. Kategorije su prilično jasne i identične prošlogodišnjima uz jednu novu, "Best game on the go award", koja je povezana s igranjem bilo kada i bilo gdje, točnije na Steam Decku.

Glede samih popusta, možda je najbolje da zavirite u svoje liste želja i pogledati jesu li igre koje pratite snižene i koliko, no brzinskim pregledom zamijetili smo popust od 75 posto na izvrsni Stellaris, Ace Combat 7: Skies Unknown je snižen za velikih 85 posto, odnosno s 59,99 na samo 8,99 eura, a ljubitelji nogometa će svakako biti oduševljeni s 40 posto popusta na FIFA-u 23, posljednje izdanje ovog serijala koje potpisuje Electronic Arts. U svakom slučaju isplati se baciti oko na ponudu, no ako sada i ne nađete nešto što biste mogli ubaciti u košaricu, priliku da to ispravite dobivate već za mjesec dana obzirom da 22. prosinca započinje velika Steamova zimska rasprodaja.