Stubbs the Zombie i Paladins Epic Pack besplatni na Epic Games Storeu

Tjedna smjena besplatnih igara nam u novom krugu donosi nešto stariju akcijsku avanturu Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, kao i ekskluzivni Epic Pack za free-to-play pucačinu Paladins

Podjela besplatnih igara koje se na Epic Games Storeu smjenjuju svakog četvrtka je i dalje na snazi, pa tako od jučer imamo priliku u kolekcije uvrstiti Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, zombijevsku avanturu koja kao ni glavni junak nije u cvijetu mladosti, dok su ljubitelji timske free-to-play pucačine Paladins dobili prigodu obogatiti svoj račun ekskluzivnim dodatkom vezanim uz EGS.

Kao i ranije, dovoljno je imati aktivan korisnički račun na spomenutom servisu i prisvojiti besplatne naslove do idućeg četvrtka kada će ih prema planu zamijeniti horor avantura Among the Sleep.

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse nas vodi u ulogu nesretno ubijenog Stubbsa koji je nakon 26 godina mirovanja pod zemljom probuđen kao zombi, obzirom da je iznad njegovog vječnog počivališta izgrađen gradić Punchblow kojeg je financirao njemu netko vrlo blizak i povezan s njegovim ubojstvom.

Uz retro futuristički ugođaj potpomognut odličnim soundtrackom i mnogo humora, poput nezaboravne scene u kojoj Stubbs ispred američke zastave u štali svojim sljedbenicima drži patriotski govor, očekuje nas avantura u kojoj ćemo jesti mozgove kako bi nadoknadili izgubljeno "zdravlje" (ako o toj skali uopće možemo govoriti na taj način) ili pretvarati nesretnike u zombije koji će nas slijediti na našem osvetničkom putu.

Obzirom da glavni lik ne može koristiti konvencionalno vatreno naoružanje, sukob s organima reda i živima se svodi na batinanje i navođenje sljedbenika prema točkama interesa kako bi nam pomogli u bitkama i u prvom redu služili kao štit dok nam protivnici ne dođu na dohvat ruke.

Za kraj ćemo spomenuti kako je verzija za PC objavljena 2005., no nakon par godina je povučena iz prodaje zbog nekompatibilnosti i tehničkih poteškoća, da bi tek u proljeće 2021. dobila reizdanjenje na Steamu i Epic Games Storeu sa svim nužnim ispravcima.

Iako je Rogue Company, posljednji uradak ekipe Hi-Rez Studiosa ostvario daleko veći uspjeh od Paladinsa koji su mu prethodili, potonji još uvijek ima svoju zajednicu koja ga svakodnevno igra. Paladins, koji je od jučer ujedno postao dostupan i na Epic Games Storeu, se temelji na sukobu dvije grupe po pet igrača koji tijekom partija moraju ispunjavati određene ciljeve na živopisnim fantazijskim mapama, a svaki od njih vodi po jednog heroja unikatnih sposobnosti, oružja i uloge koje se tijekom bitaka mora pridržavati ukoliko želi da njegova strana odnese pobjedu.

Napredak donosi mogućnost otključavanja dodatnih talenata, kao i nabavke novih heroja i kozmetičkih predmeta, a mala pomoć u tome stiže u obliku Paladins Epic Packa kojeg u ovoj rundi podjele besplatnih igara možete prisvojiti. U Paladins Epic Packu nas očekuju heroji Androxus, Raum, Tyra i Ying, po jedan za svaku ulogu, kao i dodatni skinovi Exalted Androxus, Subjugator Raum, Baroness Tyra i Snapdragon Ying kojima ih možemo uljepšati.