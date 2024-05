Ghost of Tsushima za PC povučen iz prodaje u zemljama bez PSN-a

Nepromišljena odluka Sonyja kojom je prije par tjedana preko noći odlučio uvjetovati povezivanje Steam i PSN računa igrača Helldiversa 2 na PC-ju je još uvijek u živom sjećanju. Istina, nakon masovnog bombardiranja negativnim komentarima, Sony je povukao spornu odluku, no usporedo s njom su Helldiversi 2 automatski uklonjeni iz prodaje u zemljama u kojima PSN nije dostupan i još uvijek se nisu vratili. Iako je šef Arrowheada, Johan Pilestead, izjavio kako ulažu sve napore kako bi se i u spornim područjima, a govorimo o gotovo 200 država, igra vratila u prodaju, do sada se pojavila u samo nekoliko njih.

Tijekom vikenda je pak došlo do nove istovjetne drame, ovaj put vezane uz nadolazeći Ghost of Tsushima. Riječ je o još jednoj ekskluzivi za PlayStation koja stiže na PC već 16. svibnja, a prije dva tjedna je ekipa Sucker Puncha koja ga potpisuje objavila, "Samo upozoravamo, PSN račun je obavezan za online multiplayer način igranja Legends, no nije nužan za singleplayer igranje". Sporni Legends će biti objavljen naknadno, a obzirom da je Ghost of Tsushima u prvom redu odlična singleplayer igra koja se i igra zbog kampanje, malo tko je ovoj obavijesti davao neki značaj, sve do prije par dana.

Naime, iako su se igrači mogli predbilježiti za Ghost of Tsushima u svim regijama u kojima je dostupan Steam, praktički je preko noći povučen iz prodaje u svim državama u kojima PSN je nedostupan. Dapače, igračima koji su rezervirali svoje primjerke je novac vraćen bez ikakvog pitanja, bez obzira što možda uopće nemaju namjeru igrati Legends.

Uopće ne sumnjamo da će to potaknuti novi val nezadovoljstva i nikako ne razumijemo Sony koji u vrlo kratkom vremenu ponavlja istu grešku i forsira PSN. Kokice su u mikrovalnoj, čekamo nastavak sage.