Super Mario Odyssey premašio 10 milijuna prodanih primjeraka

Već je neko vrijeme poznato da je nova Nintendova konzola Switch veliki hit. Igračima se jako dopada što je svuda mogu nositi sa sobom, a definitivno nije odmoglo to što se taj japanski div potrudio osim svojih poznatih serijala dogovoriti s drugim velikim izdavačima i razvojnim timovima da naprave verzije i za njihovu konzolu. Čak i indie igre lijepo napreduju.

Prodajni rezultati koje je jučer Nintendo objavio to i potvrđuju. U financijskom izvještaju za fiskalnu 2018. godinu, na prvom se mjestu nalazi Super Mario Odyssey sa 10,41 milijuna prodanih primjeraka. Nove avanture svjetski poznatog i mnogima dragog vodoinstalatera su kritičari odlično ocijenili, a kako se donekle radi i o maskoti Nintendovih sustava, nije neobično da je upravo on najpopularniji.

Još je impresivnija činjenica da se u godinu dana prodalo 17,79 milijuna Switch konzola i da gotovo 60 posto vlasnika posjeduje tu igru. Na drugom se mjestu nalazi još jedna jako dobro ocijenjena igra s Mariom i društvom, Mario Kart Deluxe 8, koja se prodala u 9,22 milijuna primjeraka. Njoj za petama je Legend of Zelda: Breath of the Wild, koja je po mnogima bila najbolja igra prošle godine, s 8,48 milijuna prodajnih primjeraka, dok je Splatoon 2 dogurao do 6 milijuna.

U izvješću je Nintendo odlučio spomenuti i druge igre koje su premašile milijun prodanih primjeraka, a one su 1-2 Switch, Arms, Xenoblade Chronicles 2 i Kirby Star Allies. Što se tiče prijenosne konzole 3DS, Pokémon Ultra Sun/Pokémon Ultra Moon premašili su 7,51 milijun prodanih primjeraka, Mario Kart 7 je na 1,82 milijuna i treća igra koja je premašila brojku od milijun prodanih primjeraka bila je New Super Mario Bros. 2.

Nakon pričanja o brojkama na red je došao predsjednik Nintenda, Tatsumi Kimishima, koji je ispričao što imaju u planu za fiskalnu 2019. koja završava u ožujku sljedeće godine. Zadovoljan je prvom godinom od prodaje konzole, no smatra kako je važno nastaviti tim tempom. To planiraju ostvariti izdavanjem novih igara u svojim poznatim serijalima kao što su Smash Bros. (novu će igru predstaviti za vrijeme sajma E3), vesele se izdavanju Mario Aces Tennis i žele nastaviti s podrškom za igre kao što su Splatoon 2 i Arms kroz ekspanzije i organizacijom turnira.

Što se drugih izdavača i igara tiče, planiraju nastaviti sa suradnjom i dovođenjem AAA i indie igara na svoju platformu. Zbog svega toga, Nintendo očekuje da će u narednih godinu dana prodati 20 milijuna konzola i 100 milijuna kopija igara, a jesu li im ciljevi previše ambiciozni ili su dobro procijenili popularnost i potencijal svoje konzole, vrijeme će pokazati. Zasad im ide i više nego dobro, a nakon neuspjeha koji je imao Wii U lijepo je vidjeti da su se vratili na pravi put.