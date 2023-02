Survival horor Sons Of The Forest odlično startao, igra ga više od dva milijuna igrača

Iako je tek par dana u early accessu, Sons Of The Forest bilježi navalu igrača na kojoj mu mogu pozavidjeti i mnogo razvikaniji AAA naslovi

Iako su mnogi priželjkivali ulazak novog survival horora Sons Of The Forest u program ranog pristupa, malo tko se nadao da će spomenuti ostvariti baš takav uspjeh. Naime, Sons Of The Forest je pušten u prodaju u četvrtak, 23. veljače, i prema objavi autora, ekipi Endnight Gamesa, u prva 24 sata je zabilježena prodaja od preko dva milijuna primjeraka, dok neke procjene kažu da je ta brojka do danas narasla i do blizu pet milijuna.

Uspjeh je tim već ako znamo da je igra dostupna isključivo putem Steama i da je riječ o nedovršenoj inačici na kojoj ima još mnogo posla, a da mu popularnost raste svjedoče i statistike koje kažu da ga je tijekom vikenda u jednom trenutku zaigralo preko 400.000 igrača istovremeno. Veliki uspjeh ide na račun prijašnjeg projekta istih autora, The Forest, koji je nakon četiri godine sazrijevanja u early accessu objavljen prije pet godina u finalnom izdanju, a i danas ga igrači hvale na sva usta uz impresivnih 96 posto pozitivnih komentara na Steamu.

Praktički, Sons Of The Forest je nastavak spomenutog The Foresta koji nas vodi na udaljeni otok s jedinim ciljem pronalaska nestalog milijardera, a kako ćemo se u nepoznatom okruženju snaći ovisi samo o nama. Obzirom da je riječ o survival hororu, očekuje nas mnogo prikupljanja resursa, izgradnje i istraživanja negostoljubivog okruženja, kao i susreti s nadnaravnim zastrašujućim bićima koji vuku korijene od ljudi, ali su u nekim inkarnacijama više nalik demonima.

Dakako, osim solo igranja, podržan je i kooperativni napredak koji je, osim što na neki način olakšava preživljavanje, i daleko zabavniji, a gledamo li prethodnika, za očekivati je kako će Sons Of The Forest ekipa Endnight Gamesa u narednim godinama polako dovršavati i oblikovati prema vlastitim zamislima, kao i povratnim informacijama samih igrača.