Sutra počinje Steam Summer Sale

Ovogodišnji Steam Summer Sale trajat će od 27. lipnja do 11. srpnja, a „Manor Lords”, „Palworld” i „Stellaris” samo su neki od naslova koji će se naći na popustu.

Kao što to već i sam naslov otkriva, sutra započinje tradicionalna ljetna rasprodaja na najpopularnijoj platformi za digitalnu distribuciju na svijetu.

Steam Summer Sale trajat će dva tjedna, odnosno od 27. lipnja sve do 11. srpnja, a na značajnim popustima će se i ovoga puta naći mali milijun igara svih boja i šara. Od Manor Lordsa i Stellarisa, preko iRacinga i Batman: Arkham Knighta, pa sve do Palworlda i Disney Dreamlight Valleyja... što god to bilo.

Uz to, valja također primijetiti i da nas je Valve ove godine odlučio iznenaditi uvođenjem nove kategorije nazvane „deep discounts” iliti, u slobodnom prijevodu, „debeli popusti”. Međutim, premda nam se sama sintagma u svakom slučaju sviđa, koliko će debeli popusti uistinu biti punašni, nažalost, trenutačno još uvijek nije poznato. Baš kao ni to koje će videoigre naći svoje mjesto u dotičnoj kategoriji. Ipak, držimo fige da se nađu upravo one koje želite. Sretno s lovom!