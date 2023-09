Svakodnevnim seksom u Starfieldu do bržeg prikupljanja iskustva

Starfield kao i svaki RPG koji drži do sebe nudi mogućnost romansi, pa čak i braka, a za to su nam na raspolaganju četiri NPC-a, Sarah Morgan, Andreja, Barrett i Sam Coe, s kojima prvo valja ostvariti prisnije odnose. Iako na kraju igrači žele završiti vezani s određenim, preporuka je što prije barem s jednim završiti u krevetu zbog buffa "Emotional Security" koji daje petnaest posto brže sakupljanje iskustva u određenom vremenu. Primjerice, klasično spavanje daje "samo" deset posto, tako da je svakodnevni seks preporučljiv i jako poželjan.

Dakako, prije nego stupimo u intimne odnose, likovima treba podilaziti i donositi odluke koji se ne kose s njihovim očekivanjima, pa će se u nekim trenucima tijekom razgovora otvoriti posebna opcija flertova koja nakon par puta dovodi do ljubavi, te za one koji to žele, braka.

Stalno vezanje uz jednog partnera pak omogućava vođenje istih na putovanja, te će svako spavanje automatski rezultirati spomenutim posebnim buffom obzirom da oboje završavaju u istom krevetu.

Ipak, valja naglasiti da Starfield nema seksualnih međuscena, već je nakon "odmora" i dobivanja statusa emocionalne sigurnosti jedini pokazatelj da ste se ponovo iskazali laskavi komentar vašeg suputnika.