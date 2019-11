Taktička pucačina IGI: Origins najavljena za iduću godinu

Project I.G.I. znan i kao Project I.G.I.: I'm Going In je objavljen krajem 2000. i nastavljen tri godine kasnije izdanjem I.G.I.-2: Covert Strike. Project I.G.I. je hvaljen zbog grafike, no zbog loše isprogramirane umjetne inteligencije i nedostatka snimanja usred misija doživio je prilično šarene recenzije zbog čega je Eidos odustao od financiranja nastavka. U igru je uskočio Codemasters koji su financijski pomogli developerima Innerloop Studios u izradi I.G.I.-2: Covert Strike koji je unatoč poboljšanjima sudeći po ocjenama ispao lošiji od izvornika, premda valja naglasiti kako su obje igre zajednički premašile milijun prodanih primjeraka. Od tada o serijalu nije bilo ni riječi sve do ožujka ove godine kada se oglasila izdavačka kuća Toadman Interactive s planovima za izradu novog poglavlja kojeg su upravo i službeno najavili.

I.G.I. Origins, kako mu je naziv, nas vodi u alternativnu prošlost osamdesetih godina prošlog stoljeća i događaje prije onih u spomenuta prva dva izdanja. Hladni rat je u punom jeku i svijetu prijeti nuklearna kriza koja može završiti apokalipsom, no bitke se još uvijek ne dobivaju velikim vojnim akcijama, već je ta zadaća prepuštena špijunima. U ulozi špijuna kodnog imena Regent organizacije MI6, bit ćemo upućeni u niz misija koje će nam postupno otkrivati priču o nastanku Institute of Geotactical Intelligence, grupacije po kojoj je igra dobila ime. Sam stil igranja slijedi davno zacrtanu shemu prikradanja i korištenja raznih špijunskih naprava uz podizanje što manje buke u čemu developeri imaju pomoć jednog od izvornih programera, a ovisno o našim akcijama tijekom igranja ćemo stvarati saveznike, ali i nove neprijatelje.

Iako je IGI : Origins već dobio svoje mjesto na stranicama Steama na kojem će iduće godine biti objavljen u verziji za PC, usporedo s inačicama za Xbox One i PlayStation 4, točan datum izlaska bi trebao biti objavljen uskoro, a u nastavku donosimo promotivni video koji prati službenu najavu ove stealth pucačine.