Talentirani igrači rade na neslužbenom nastavku Fallouta 4 koji nas vodi u Miami

Televizijski serijal je ponovo vinuo Fallout u nebesa i postojeće igre su naglo dobile na popularnosti što je vidljivo i na statistikama Steama. Nažalost, Bethesda je potvrdila kako im je trenutni prioritet novi nastavak serijala The Elder Scrolls, a kako je isti još godinama daleko od dovršetka, izgledno je da ćemo na Fallout 5 morati još jako dugo čekati. Dobra je vijest što je zajednica igrača okupljena oko Fallouta vrlo aktivna i talentirana, pa ako nekome dođe želja za avanturama u postapokaliptičnom svijetu, uvijek može računati na modifikacije, pogotovo one koje donose potpuno novu priču.

Kako znamo, modifikacija Fallout: London za Fallout 4 je bila pred izlaskom, no najava "next-gen" nadogradnje i njeno puštanje u rad je dovela do odgode kako bi se spomenuti mod uskladio s promjenama, no vjerojatno ćemo ga zaigrati uskoro. Koliko ćemo pak čekati na Fallout: Miami, nije poznato, no novim promotivnim videom su nas autori dodatno zainteresirali za ovaj mod. Spomenutog je samostalno započeo srpski modder Mika999, no ubrzo je privukao petnaestak kolega koji ubrzano rade na potpuno novoj priči koja će se neslužbeno nastaviti na onu iz Fallouta 4 i transportirati našeg Vault Dwellera na sunčani jug.

Video stavlja naglasak na novo okruženje uz prepoznatljiv dašak Miamija, a kako kažu autori, tamo će nas odvesti poslovna ponuda s bogatom nagradom uz nezaobilazne moralne dvojbe glede pogleda na svijet budućnosti koje variraju od želje za potpunom slobodom do čvrstog reda i strogih zakona. Dakako, uz okruženje i glavnu priču, u Falloutu: Miami nas očekuju i novi sporedni zadaci, NPC-ji, predmeti, naselja, pratitelji i koješta drugo, a ukoliko vas zanimaju dodatne informacije, potražite ih na službenim web stranicama ove obećavajuće modifikacije.