Terminator: Resistance, John Wick Hex i još par igara dobili datume izlaska

Vidi se da se bližimo kraju 2019. godine i da je ljeto iza nas, jer su izdavači i timovi počeli s objavljivanjem datuma, novih prikaza ili samih igara češće nego prije. Poznato je da je posljednji kvartal u godini krcat igrama, pogotovo onima koji stižu od velikih izdavača, ali nisu ni indiji manje živahni. Samo neke od stvari koje nas čekaju u narednih mjesec dana jesu The Surge 2, Call of Duty: Modern Warfare, FIFA 20, Destiny 2: Shadowkeep i The Outer Worlds, uz cijelu hrpu zanimljivih nezavisnih igara. Sigurni smo da će nam igraća industrija do kraja godine prirediti razna iznenađenja, a u nastavku možete pogledati neka od njih.

Terminator: Resistance

Razvojni tim Teyon i izdavač Reef Entertainment nabavili su prava za napraviti igru temeljenu na filmovima The Terminator i T2: Judgment Day, a rezultat toga je Terminator: Resistance. Radi se o FPS-u koji će ispričati novu priču smještenu u tom post-apokaliptičnom svijetu prepunom opakih strojeva. Radnja prati junaka imena Jacob Rivers, koji je vojnik u Resistance Pacific Divisionu i koji je unatoč svom niskom rangu meta Skyneta.

U igri ćete se boriti protiv neprijatelja koje ste do sada već mogli vidjeti i koristit ćete arsenal plazma oružja za pucanje po njima, kao što ćete imati opcije šuljanja i hakiranja. Uz to tim spominje leveliranje, razne vještine, glavnu kampanju, uz sporedne misije kroz koje ćete se bolje upoznati s ostalim likovima. Završetak će ovisiti o odlukama koje ste donijeli i misijama koje ste radili, pa ima i mjesta za više prelazaka. Terminator: Resistance je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a izaći će 15. studenog. Sve što je tim do sada objavio možete pronaći na službenim stranicama.

John Wick Hex

Kada je prvi put službeno predstavljena, nisu baš svi bili oduševljeni konceptom da je John Wick Hex strateška igra u kojoj se borba odvija na poteze. Ipak, svi oni koji su dobili priliku isprobati je prije nas ostalih za nju i koncept kojeg je smislio Bithell Games imali su samo riječi hvale. Plaćenik kojeg je utjelovio Keanu Reeves u filmovima mnogima se brzo uvukao pod kožu, a njegove metode uklanjanja ljudi moći ćete uskoro i sami isprobati.

Tim je na prenošenje akcije u oblik igre surađivao s ekipom is Lionsgatea koja je na filmovima bila zadužena za koreografiju i vratolomije, pa se nadaju da su to uspješno i odradili. Glasove u igri posuđuju dva glumca iz filmova (Ian McShane i Lance Riddick), dok je glavnom junaku svoj dao poznati Troy Baker. John Wick Hex izlazi 8. kolovoza isključivo za PC i to samo putem Epic Games Storea. Igru možete već sada kupiti po cijeni od 15,99 eura, a ako želite biti u toku s novostima zaputite se ovdje.

Sparklite

O igri inspiriranoj svijetom Zelda igara mogli smo čuti nedavno putem Nintendove Indie World Showcase prezentacije, da bi nam sada Red Blue Games i Merge Games rekli kada ćemo je moći zaigrati. Akcijska avantura koja vas vodi u svijet imena Geodia i prati junakinju Ada stiže na PC, Switch, PlayStation 4 i Xbox One 14. studenog.

Tim za igru kaže da spaja klasike kao što je The Legend of Zelda uz neke „pristupačne roguelike elemente“, a osim što ćete se boriti protiv raznih neprijatelja i bosseva morat ćete upotrijebiti mozak i za rješavanje zagonetki. Svijet je šaren i raznolik, ali je u problemima i treba ga spasiti, što znači da vi tu stupate na snagu. Prije nego što igra postane dostupna izaći će demo, pa ćete moći isprobati igru i vidjeti jeste li zainteresirani za konačnu verziju. Izdavač je rekao da će više informacija o tome podijeliti uskoro, pa da biste bili sigurni da ćete znati kada će se to dogoditi možete Sparklite dodati na popis želja na Steamu i pratiti ove stranice.

Neo Cab

Sredinom srpnja imali smo priliku zaigrati jednu od dvije igre u kojoj se nalazimo u ulozi taksista, a koje smo prvi put imali prilike vidjeti na prošlogodišnjoj PC Gaming Show prezentaciji. U njoj smo morali riješiti misterij serijskog ubojice, dok će Neo Cab biti „emotivna survival igra s velikim naglasom na priči u kojoj ćete pokušati zadržati svoju čovječnost u automatiziranom svijetu“. Jedna od posljednjih vozačica taksija, Lina, ostala je bez jedinog prijatelja i smještaja, zbog čega je primorana raditi posao za koji je u budućnosti zadužen AI.

To za vas znači da ćete upoznati različite putnike, slušati njihove priče, nastojati da vam daju što bolje napojnice tako da pazite na interakcije s njima, paziti na financije i vidjeti kako izgleda svijet kojeg je zamislio nezavisni tim Chance Agency. Ako želite, možete već sada putem Steama preuzeti demo i saznati što Neo Cab krije. Konačna verzija stiže 3. listopada na PC, gdje će se prodavati za 15 eura, i Nintendo Switch, na kojem će koštati 20 eura. Za više informacija možete posjetiti službene stranice.

Crying Suns

Sada kad smo riješili najave, možemo prijeći na igre koje možete zaigrati odmah. Prva na redu je tu za one kojima je sci-fi strategija i roguelike igra FTL: Faster Than Light bila jako draga, samo su uz to željeli konkretniju priču. Crying Suns vas vodi u post-apokaliptičnu galaksiju koju ćete istražiti s klonom admirala Ellys Idaho i saznati zašto su se strojevi, koji su bili zaslužni za upravljanje cijelim carstvom i olakšavanje ljudima u svim područjima života, misteriozno ugasili.

Iako je igra vidno inspirirana FTL-om, ima svoje posebnosti koje se osim priče najviše ističu u borbama. Upravljat ćete flotom brodova na ploči i strateški ih slati po njoj kako biste porazili protivnika. Radnja se odvija kroz poglavlja, a svako donosi svoje izazove, novosti i likove. Crying Suns je trenutno dostupan samo za PC i možete ga nabaviti po cijeni od 20,99 eura na Steamu, GOG-u i Humble Bundleu, dok je u planu i verzija za iPad. Sve što je razvojni tim Alt Shift objavio o svojem projektu nalazi se ovdje, a prije kupovine možete isprobati demo verziju.

Overland

Sljedeće dvije igre su bile u izradi dugi niz godina i dugo izgledale dosta obećavajuće. Overland vas šalje na putovanje post-apokaliptičnim SAD-om, a radi se o spoju survival igre i strategije na poteze. Pratite grupu preživjelih koji će se morati boriti protiv svakakvih stvorenja, pomagati drugima na koje nalete i prikupljati resurse kako bi bili sigurni da će im putovanje potrajati.

Svaka odluka je važna, jer tim Finji kaže da svaka ima posljedice. Morate uvijek imati goriva, kloniti se opasnosti i biti što tiši. Putovanje na zapad znači da ćete vidjeti svakakva okruženja, a staze, karte i likovi će sa svakim pokušajem biti različiti, budući da su nasumično generirani kod svakog novog pokušaja. Overland uz to krasi prilično zanimljiv izgled i način na koji se akcija odvija, pa ako vam se ideja sviđa, možete igru nabaviti za 20,99 eura na PC-u, PlayStationu 4, Switchu i Xboxu One. Gdje možete koju verziju nabaviti možete saznati na službenim stranicama.

Jenny LeClue

Igrači koji su podržali avanturu Jenny LeClue putem Kickstarter kampanje pratili su razvoj igre posljednjih pet godina. Kampanja za prikupljanje sredstava za razvoj uspješno je završena krajem kolovoza 2014. godine, a prva procjena je bila da će igra biti spremna do prosinca 2016. godine. To se očigledno nije dogodilo, ali oni koji su bili strpljivi konačno su dočekali izlazak igre.

Kao što joj ime kaže, pratite Jenny LeClue u uzbudljivoj priči prepunoj misterija, avantura i koja se bavi odrastanjem. Radnja se odvija u gradu Arthurton koji je pun svakakvih likova, a život Jenny se preokrene naglavačke nakon što joj majku optuže za umorstvo. Na vama je da joj pomognete otkriti istinu kroz razne zagonetke, istraživanje i interakcije s mještanima. Jenny LeClue je stigla na PC putem Steama i GOG-a, te Apple Arcade, a razvojni tim Mografi je rekao da će do kraja godine izaći verzije za Switch i PlayStation 4. Ako želite saznati nešto više o toj avanturi, zaputite se ovdje.

PlanetSide Arena

Za kraj, ako ste željni malo multiplayer napucavanja, a niste zainteresirani za COD: Modern Warfare betu, možete besplatno preuzeti i zaigrati novu igru u serijalu PlanetSide. Punog imena PlanetSide Arena, na ovoj znanstveno-fantastičnoj pucačini radi Daybreak Game Company (Planetside 2, Z1 Battle Royale i hrpa drugih online igara), ali sudeći po ranim ocjenama na Steamu, igrači nisu nešto oduševljeni.

Iako se radi o Early Access naslovu, trenutno je jedino dostupan battle royale mod, tri klase i unatoč tome što je bojište ogromno kao i u prijašnjim igrama, veterani zasad nisu dobili PlanetSide 3, nego nešto slično tome. Ipak, budući da se radi o free-to-play modelu, možete sami vidjeti slažete li se s procjenama onih koji su ostavili svoje recenzije. Tim procjenjuje da će konačna verzija biti spremna u drugom kvartalu 2020. godine kada će biti spreman Massive Clash mod – borba u kojoj ćete se boriti za bazu i u kojoj će moći sudjelovati do 1000 igrača. Do tada će dodavati nove modove, oružja, vozila, klase i sustave, a igra će ostati F2P uz mogućnost kupovine kozmetičkih dodataka. Za više detalja posjetite ove stranice, a za preuzimanje na Steam.