Gamescom 2019 - Nintendo prikazao 29 indie igara, neke dostupne danas

Kao što smo jučer pisali, najveći svjetski sajam vezan uz igraću industriju, gamescom 2019, započeo je danas, a Nintendo je prvi imao čast prikazati koje igre stižu na njihovu izuzetno popularnu konzolu Switch. Ovog su se puta usmjerili na indie igre, pa su u sada već tipičnom stilu svojih Direct prezentacija održali novu imena Indie World.

U nešto manje od dvadeset i pet minuta prikazano je čak 29 igara, a mi ćemo izdvojiti one koje se čine najzanimljivije, reći koje su dostupne od danas i ostale spomenuti u obliku malo dužeg popisa s imenima i okvirnim datumima izlazaka. Naravno, preporuka je da pogledate sami cijelu prezentaciju ako volite igre nezavisnih timova i posjedujete ovu konzolu.

Kao što se možda mogli primijetiti prema slikama, hit SUPERHOT, u kojem se stvari na ekranu pomiču samo kada se vi pomaknete, možete zaigrati već od danas. Također, potvrđen je port za drugi indie hit koji spada u kategoriju platformera, Ori and the Blind Forest: Definitive Edition, koji će izaći 27. rujna. Još dvije izvrsne i krvave akcijske igre možete nabaviti danas zahvaljujući Hotline Miami kolekciji. Kao što ime kaže, oba nastavka uključena su u paket, pa od sada možete uživati u makljaži i u pokretu. Iako se još uvijek nalazi u Early Accessu, razvojni tim Hopoo Games rekao je da će akcijska igra Risk of Rain 2, nakon izuzetno uspješnog prelaska iz dvije u tri dimenzije, biti dostupna ovog ljeta.

Što se tiče igara za koje do sada nismo znali, odnosno o kojima nismo imali mnogo informacija, bilo ih je nekoliko koje izgledaju interesantno. Eastward je avantura s RPG elementima u kojoj ćemo istraživati post-apokaliptičan svijet prepun zanimljivih likova i lokacija, rješavati zagonetke i čistiti ga od raznih neprijatelja. Osim za Switch, na koji bi trebala stići iduće godine, igra je najavljena i za PC. Igrači već dugo čekaju neku dobru skejtersku igru, pa se razvojni tim Easy Day Studios nada to promijeniti uz Skater XL. Igra se već neko vrijeme nalazi u Early Accessu na Steamu, dok bi na Nintendovu konzolu trebala stići početkom iduće godine.

Svi oni koji žele opušteno istraživati otok i usput rješavati razne zagonetke moći će to napraviti kroz igru The Touryst. Kao što joj ime kaže, utjelovit ćete turista, zaputiti se na godišnji odmor i otkriti koje sve tajne krije lokacija koju ste za opuštanje odabrali. Igra ovako na prvu već izgleda intrigantno, a vlasnici Switcha moći će vidjeti o čemu se radi u studenom. Röki je igra koju je razvojni tim Polygon Treehouse najavio prije nešto više od dvije godine, a svoj projekt opisuju kao "igru o avanturama, hrabrosti i folkloru". Igrači će se pridružiti djevojci Tove na putovanju u kojem će pokušati spasiti svoju obitelj i saznati tko je ona zapravo. Tim je kao datum izlaska spomenuo samo okvirno ovu zimu, a osim za Switch trebala bi stići i na računala.

Sve ostale igre koje su spomenute i prikazane:

Freedom Finger – arkadna pucačina, jesen 2019.

Torchlight 2 – akcijski RPG, 3. rujan

Youropa – logička avantura, ove zime

Dungeon Defenders: Awakened – tower defense/RPG, veljača 2020.

Skellboy – akcijska igra, 3. prosinac

Earth Night – akcijski platformer, do kraja 2019.

Blasphemous – akcijski platformer, hack and slash, 26. rujan

Close to the Sun – avantura/horor, do kraja 2019.

Cat Quest II – avantura/RPG, jesen 2019.

Spiritfarer – avantura/simulacija, proljeće 2020.

Trine 4: The Nightmare Prince – platformer/logička igra, 8. listopad

Creature in the Well – hack and slash inspiriran fliperom, 6. rujan

One Finger Death Punch 2 – akcijska igra, 2. prosinac

Best Friend Forever – simulacija, 14. veljače 2020.

Phogs! – avantura/logička igra, početak 2020.

What the Golf? – sportska igra/komedija, ove zime

Kine – 3D logička igra, do kraja 2019.

Hypercharge: Unboxed – akcijska igra/FPS, ove zime

Northgard – RTS, 26. rujan

Sparklite – akcijska avantura, jesen 2019.

Munchkin: Quacked Quest – akcijska/kartaška igra, jesen 2019.

Ako želite sami pogledati prezentaciju, ona se nalazi ispod teksta. Od Nintenda se ove godine na sajmu gamescom ne očekuju druge najave, jer su većinu odradili na sajmu E3. Danas su još preostale prezentacije koje će održati Microsoft, Google i Geoff Keighley, dok ćemo ostale novosti i informacije o igrama dobivati cijeli ovaj tjedan kroz razne prijenose uživo koje su izdavači pripremili.