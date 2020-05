Terraria dobila posljednju nadogradnju, popis promjena ima "samo" 45 stranica

Na jučerašnji dan, prije devet godina indie igra imena Terraria počela se prodavati putem Steama. Iako nije imala puno sadržaja i iako su je opisivali kao 2D Minecraft, ovo akcijsko i sandbox iskustvo pronašlo je svoju publiku i bilo prilično popularno. Razvojni tim Re-Logic je sve ove godine izdavao besplatne nadogradnje i pripremio verzije za sve moguće konzole i uređaje, ali putovanju je nekad morao doći kraj.

Tim se odlučio od svoje igre oprostiti i prepustiti je zajednici igrača jučer, na deveti rođendan, izdavanjem ogromne nadogradnje prikladnog imena Journey's End. Time je Terraria došla do verzije 1.4, a ekipa Re-Logica je poručila da smatraju da je s njihove strane igra sada gotova. Na ovom, opet besplatnom, proširenju rade već par godina i propisno su nam je pokazali prošle godine za vrijeme PC Gaming Showa na sajmu E3.

Osim što ubacuje više od 1000 itema, ova nadogradnja promijenila je, doradila i poboljšala većinu sustava koji su već bili u igri, a popis promjena koji je tim pripremio ima čak 45 stranica. Rado bismo vas uputili na mjesto gdje ga možete pročitati, ali je trenutno situacija ovakva:

Već dva dana su im serveri preopterećeni i igrači ne mogu pristupiti njihovim stranicama. Nije to ništa neobično - Terraria je od izlaska premašila 30 milijuna prodanih primjeraka, od kojih je 14 milijuna rezervirano za PC verziju, a jučer kada je nadogradnja postala dostupna, igra se popela na treće mjesto najigranijih igara na Steamu, iza CS:GO i Dota 2. Time je srušen rekord, a igru je u jednom trenutku igralo malo manje od 490 tisuća igrača. Uz to, Terraria je trenutno najprodavanija igra na Valveovom servisu, pa smo sigurni da će Re-Logic uskoro imati nove impresivne prodajne rezultate za objaviti.

Osim spomenutih itema, čekaju vas dva nova načina za igranje (Journey, za one koji žele podesiti svaki aspekt svog iskustva, i Master Mode, za one koji se žele mučiti), nove opcije za izradu likova i nasumično generiranih svjetova, novi neprijatelji, NPC-jevi i lokacije, mogućnost igranja golfa, uljepšan izgled i nova glazba. To je veoma skraćena verzija u odnosu na ono što je tim sve napisao, a kad im se stranice opet osposobe, moći ćete sami sve proučiti ovdje.

Terraria je izašla za PC, PlayStation 3, Xbox 360, PS Vita, PlayStation 4, Xbox One, Wii U, Switch, iOS, Android i Windows Phone, ali Journey's End je zasad dostupan samo za računala. Verzije za Switch, PS4 i Xbox One trebale bi port dobiti za par mjeseci, dok o verzijama iOS i Android zasad nema govora. Iako tim više ne planira izdavati nove nadogradnje, u novu verziju su implementirali tModLoader - poznat alat za izradu i korištenje modova kojeg možete preuzeti na Steamu, pa je izrada novih sadržaja sada službeno podržana i u rukama je ljubitelja ove igre. Za nešto više informacija bacite oko na službene stranice, a kupovinu igre možete odraditi putem Steama, Humblea i GOG-a za 9,99 eura.