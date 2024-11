The Booze of Monkey Island - neslužbeni nastavak Monkey Islanda koji možete zaigrati već danas

Očigledno rađen iz čiste ljubavi, nedavno izašli The Booze of Monkey Island djeluje kao point'n'click naslov u kojem će svi veterani žanra uživati

Ako se ubrajate među fanove Gilbertovog magnum opusa, ali vam Return to Monkey Island ipak nije najbolje sjeo, maničnu potrebu za pokazivanjem i kliktanjem mogli biste utažiti u The Booze of Monkey Islandu.

Naime, posrijedi je neslužbeni nastavak čuvenog LucasArtsovog serijala, a koji se, po svemu sudeći, može podičiti svime što biste od jednog Monkey Islanda mogli poželjeti. Od šarene grafike na tragu The Curse of Monkey Islanda, preko uvrnutih zagonetki, pa sve do još jedne priče o tome kako je moćni pirattm Guybrush Threepwood porazio zločestog LeChucka te tako spasio ljubljenu Elaine.

Dakako, sve izuzev glasovne glume, a koju s obzirom na fanovsku prirodu projekta ionako ne bi bilo pošteno očekivati. Svi zainteresirani ranu verziju igre mogu besplatno skinuti izravno sa itch.io stranice njezina developera Bean Adventure Agencyja.